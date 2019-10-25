Гвоздик звернувся до фанатів після поразки росіянину Бетербієву

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Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик / boxingscene.com

Український боксер Олександр Гвоздик відновлюється після поразки росіянину Артуру Бетербієву. У цьому бою українець програв об'єднавчий поєдинок за титули WBC і IBF у напівважкій вазі.

Нагадаємо, бій Гвоздик – Бетербієв закінчився нокаутом українця в десятому раунді. Після бою Гвоздика забрали до лікарні. Там у нього діагностували незначний струс мозку та госпіталізували.

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Лише через тиждень після бою Гвоздик звернувся до своїх вболівальників.

"Привіт друзі. Спасибі всім за підтримку. На жаль, не завжди все йде по спланованому сценарію, але головне зробити відповідні висновки і рухатися далі. Вітаю Артура Бетербієва з перемогою, відмінна робота! Ти справжній чемпіон. Дякую всій моїй команді за відмінну роботу, ми повернемося сильніше ніж були", – написав Гвоздик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привет друзья! Спасибо всем за поддержку! К сожалению не всегда все идёт по спланированному сценарию, но главное сделать соответствующие выводы и двигаться дальше! Поздравляю @arturbeterbiev с победой, отличная работа! Ты настоящий чемпион. Спасибо всей моей команде за отличную работу, мы вернёмся сильнее чем были! #illbeback #gvozdyk #teamgvozdyk Dear friends, I’m glad to know how many people supporting me, I’m really appreciate that. Sometimes things happens not as we want to, but those things making us better. Congratulations to @arturbeterbiev you are very tough fighter and true champion. Thanks to my team and all people who were helping me to get ready for this fight! I’LL BE BACK!!!

Допис, поширений Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Варто зазначити, що після поразки від росіянина Олександр Гвоздик вилетів з рейтингів WBC, WBA, WBO, IBF та WBA. Втім, у WBC, де Гвоздик донедавна був чемпіоном, ще не оновили рейтинг.

 

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Гвоздик Гвоздик – Бетербієв
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