Гвоздик звернувся до фанатів після поразки росіянину Бетербієву

Український боксер Олександр Гвоздик відновлюється після поразки росіянину Артуру Бетербієву. У цьому бою українець програв об'єднавчий поєдинок за титули WBC і IBF у напівважкій вазі.

Нагадаємо, бій Гвоздик – Бетербієв закінчився нокаутом українця в десятому раунді. Після бою Гвоздика забрали до лікарні. Там у нього діагностували незначний струс мозку та госпіталізували.

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Лише через тиждень після бою Гвоздик звернувся до своїх вболівальників.

"Привіт друзі. Спасибі всім за підтримку. На жаль, не завжди все йде по спланованому сценарію, але головне зробити відповідні висновки і рухатися далі. Вітаю Артура Бетербієва з перемогою, відмінна робота! Ти справжній чемпіон. Дякую всій моїй команді за відмінну роботу, ми повернемося сильніше ніж були", – написав Гвоздик.

Варто зазначити, що після поразки від росіянина Олександр Гвоздик вилетів з рейтингів WBC, WBA, WBO, IBF та WBA. Втім, у WBC, де Гвоздик донедавна був чемпіоном, ще не оновили рейтинг.