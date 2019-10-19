Гвоздика забрали до лікарні після програного бою росіянину

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Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик / twitter.com/trboxing

Український боксер Олександр Гвоздик був госпіталізований. Це сталося після програного бою росіянину Артуру Бетербієву.

Нагадаємо, це був бій, на кону якого стояли чемпіонські пояси WBC та IBF у напівважкій вазі. Першим з них володів Гвоздик. Однак українець у десятому раунді тричі був відправлений в нокдаун і програв.

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Після поєдинку стало відомо. що Гвоздик був доставлений до лікарні. Поїхав він туди з превентивною метою. Про це повідомив коментатор Ден Рафаель

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Нагадаємо, 17 жовтня с США помер 27-літній боксер Патрік Дей. Він виступав в андеркарті бою Усик – Візерспун, і був відправлений в нокаут. Одразу після цього його госпіталізували. Однак через чотири дні він помер в лікарні.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Бокс Гвоздик – Бетербієв Олександр Гвоздик Новини Спорту
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