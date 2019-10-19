Гвоздика забрали до лікарні після програного бою росіянину

Український боксер Олександр Гвоздик був госпіталізований. Це сталося після програного бою росіянину Артуру Бетербієву.

Нагадаємо, це був бій, на кону якого стояли чемпіонські пояси WBC та IBF у напівважкій вазі. Першим з них володів Гвоздик. Однак українець у десятому раунді тричі був відправлений в нокдаун і програв.

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Після поєдинку стало відомо. що Гвоздик був доставлений до лікарні. Поїхав він туди з превентивною метою. Про це повідомив коментатор Ден Рафаель

As we were leaving arena Gvozdyk was getting in the ambulance. Going to hospital as a precaution. #BeterbievGvozdyk. — Dan Rafael (@danrafaelespn) October 19, 2019

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Нагадаємо, 17 жовтня с США помер 27-літній боксер Патрік Дей. Він виступав в андеркарті бою Усик – Візерспун, і був відправлений в нокаут. Одразу після цього його госпіталізували. Однак через чотири дні він помер в лікарні.