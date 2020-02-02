24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Хабіб – Фергюсон: гарячий промо-ролик бою

24 Читать новость на русском
Хабіб Нурмагомедов – Тоні Фергюсон / UFC

Представлено офіційний промо-ролик бою між чемпіоном UFC в легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим і Тоні Фергюсоном. Бій відбудеться 18 квітня у Брукліні на турнірі UFC 249.

Промо-ролик офіційно представила UFC, опублікувавши відео в соцмережах.

Читайте також: Нурмагомедов і Фергюсон офіційно проведуть бій: дата та місце

Промо-ролик бою Хабіб – Фергюсон

Що таке UFC?Міжнародна спортивна організація, що влаштовує та проводить бої змішаного стилю, а також проводить змагання за світову першість у змішаних бойових мистецтвах.

  • Тоні Фергюсон при підготовці до поєдинку проти Нурмагомедова отримав розтягнення хрестоподібних зв'язок. Бій все одно відбудеться, оскільки травма не виявилася серйозною.
  • Фергюсон висловлював бажання побитися з Нурмагомедовим у грудні 2019 року.
  • Бій між двома спортсменами зривався чотири рази. У квітні 2018-го Фергюсон знявся з поєдинку через травму.
  • Нурмагомедов жодного разу не поступався за правилами MMA. На його рахунку 28 перемог поспіль, 11 з них здобуті в UFC.
  • За цим показником Хабіб зрівнявся саме з Фергюсоном. Тоні – колишній володар тимчасового титулу в легкій вазі.
  • Переможець поєдинку Хабіб – Фергюсон може зустрітися з Конором МакГрегором.
Прогноз магнітних бур на лютий 2020 року
сьогодні
5595
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хабіб Нурмагомедов MMA Змішані єдиноборства
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:17 Хокеїсти влаштували масову бійку під час матчу НХЛ, між собою билися навіть воротарі – відео
Ігор Саджениця 1603
1 лютого 17:37 Баскетболіст збірної України зробив дівчині пропозицію в перерві Матчу всіх Зірок – відео
Юрій Семенюк 1500
1 лютого 14:55 Мирону Маркевичу – 69: найцікавіші фрази легендарного тренера
Михайло Гема 1014
1 лютого 12:06 Леброн Джеймс розплакався під час поминальної церемонії за Кобі Браянтом – відео
Юрій Семенюк 1273
1 лютого 09:16 Український боксер Шелестюк переміг аргентинця Верона та продовжив свою неймовірну серію
Ігор Саджениця 1438
Новини
Більше новин
Залиште відгук