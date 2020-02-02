Хабіб – Фергюсон: гарячий промо-ролик бою
Представлено офіційний промо-ролик бою між чемпіоном UFC в легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим і Тоні Фергюсоном. Бій відбудеться 18 квітня у Брукліні на турнірі UFC 249.
Промо-ролик офіційно представила UFC, опублікувавши відео в соцмережах.
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Промо-ролик бою Хабіб – Фергюсон
Що таке UFC?Міжнародна спортивна організація, що влаштовує та проводить бої змішаного стилю, а також проводить змагання за світову першість у змішаних бойових мистецтвах.
- Тоні Фергюсон при підготовці до поєдинку проти Нурмагомедова отримав розтягнення хрестоподібних зв'язок. Бій все одно відбудеться, оскільки травма не виявилася серйозною.
- Фергюсон висловлював бажання побитися з Нурмагомедовим у грудні 2019 року.
- Бій між двома спортсменами зривався чотири рази. У квітні 2018-го Фергюсон знявся з поєдинку через травму.
- Нурмагомедов жодного разу не поступався за правилами MMA. На його рахунку 28 перемог поспіль, 11 з них здобуті в UFC.
- За цим показником Хабіб зрівнявся саме з Фергюсоном. Тоні – колишній володар тимчасового титулу в легкій вазі.
- Переможець поєдинку Хабіб – Фергюсон може зустрітися з Конором МакГрегором.
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