Хабіб Нурмагомедов – Дастіна Пор'є: дата та місце бою UFC 242

Чемпіон світу UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов у суботу, 7 вересня, буде захищати свій титул у бою проти Дастіна Пор'є.

Чемпіонський поєдинок Хабіб Нурмагомедов – Дастін Пор'є відбудеться в рамках UFC 242 у Абу-Дабі на du Arena на острові Яс. Загалом в цей вечір заплановано одразу п'ять боїв в основному карді. Однак лише бій Хабіба проти Пор'є буде титульним. Ще вісім боїв відбудуться в ранніх прелімах та прелімах (попередні бої).

До слова: Хабіб Нурмагомедов заробить рекордний гонорар за бій проти Дастіна Пор'є

Нурмагомедов останній бій провів 6 жовтня 2018 року, коли переміг Конора МакГрегора. Пор'є став тимчасовим чемпіоном UFC після перемоги над Максом Холлоуей 13 квітня 2019 року.

Варто додати, що UFC підписали контракт з Управлінням культури та туризму Абу-Дабі. Його термін – 5 років. Згідно з угодою, промоушин має проводити титульні бої саме в Абу-Дабі. Для цього вечора боїв спеціально побудували нову арену.