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Хабіб Нурмагомедов не візьме участь в UFC 249, йому вже найшли заміну

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Хабіб Нурмагомедов / Bloody Elbow

Бій Хабіба Нурмагомедова проти Тоні Фергюсона не відбудеться в рамках UFC 249. Відповідну інформацію підтвердив президент UFC Дана Вайт.

Дана Вайт опублікував твіт, в якому запевнив, що вечір боїв UFC 249 відбудеться. Однак без участі Хабіба Нурмагомодева.

Саме бій Хабіба проти Тоні Фергюсона мав стати головним боєм вечора. Спочатку планувалося, що UFC 249 відбудеться 18 квітня в Брукліні. Але через спалах коронавірусу в Нью-Йорку вечір бою звідти перенесли. Хоча дату залишили.

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Однак організатори довго не могли визначитися з місцем проведення бою, в той час як пандемія коронавірусу залишала їм все менше можливостей. Серед варіантів було провести бої без глядачів.

Хабіб же в той час відправився до Росії. І тепер не зможе прилетіти в США на бій. Все через карантинні обмеження. А після 18 квітня він не планує проводити бої, адже 23 квітня розпочинається Рамадан. Триватиме він до 23 травня, і бійцю треба буде ще 45 днів для відновлення форми. Тож в октагон він зможе вийти не раніше, аніж наприкінці липня.

За даними ESPN, UFC 249 таки відбудеться. Хабіба в бою проти Тоні Фергюсона замінить Джастін Гетжі. Хоча телеканал Fox переконаний, що Хабіба замінить Конор МакГрегор.

  • Хабіб Нурмагомедов провів 28 боїв в UFC, у всіх здобувши перемоги. Він чинний володар чемпіонського поясу в легкій вазі.
  • Тоні Фергюсон теж провів 28 боїв в рамках UFC, здобувши 25 перемог. Він колишній володар тимчасового титулу в легкій вазі.
  • Бій між Хабібом та Фергюсоном зривався чотири рази. Попередній раз бій не відбувся у квітні 2018-го. Тоді Фергюсон знявся з поєдинку через травму.
  • Джастін Гетжі провів 23 поєдинки. На його рахунку 21 перемога, 18 з яких – нокаутом.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту MMA Змішані єдиноборства Хабіб Нурмагомедов Спорт
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