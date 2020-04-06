Хабіб Нурмагомедов не візьме участь в UFC 249, йому вже найшли заміну

Бій Хабіба Нурмагомедова проти Тоні Фергюсона не відбудеться в рамках UFC 249. Відповідну інформацію підтвердив президент UFC Дана Вайт.

Дана Вайт опублікував твіт, в якому запевнив, що вечір боїв UFC 249 відбудеться. Однак без участі Хабіба Нурмагомодева.

Absolutely NOT true!!! The card is happening but @TeamKhabib is out. I will announce the entire card tomorrow. — Dana White (@danawhite) April 6, 2020

Саме бій Хабіба проти Тоні Фергюсона мав стати головним боєм вечора. Спочатку планувалося, що UFC 249 відбудеться 18 квітня в Брукліні. Але через спалах коронавірусу в Нью-Йорку вечір бою звідти перенесли. Хоча дату залишили.

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Однак організатори довго не могли визначитися з місцем проведення бою, в той час як пандемія коронавірусу залишала їм все менше можливостей. Серед варіантів було провести бої без глядачів.

Хабіб же в той час відправився до Росії. І тепер не зможе прилетіти в США на бій. Все через карантинні обмеження. А після 18 квітня він не планує проводити бої, адже 23 квітня розпочинається Рамадан. Триватиме він до 23 травня, і бійцю треба буде ще 45 днів для відновлення форми. Тож в октагон він зможе вийти не раніше, аніж наприкінці липня.

За даними ESPN, UFC 249 таки відбудеться. Хабіба в бою проти Тоні Фергюсона замінить Джастін Гетжі. Хоча телеканал Fox переконаний, що Хабіба замінить Конор МакГрегор.

Хабіб Нурмагомедов провів 28 боїв в UFC, у всіх здобувши перемоги. Він чинний володар чемпіонського поясу в легкій вазі.

Тоні Фергюсон теж провів 28 боїв в рамках UFC, здобувши 25 перемог. Він колишній володар тимчасового титулу в легкій вазі.

Бій між Хабібом та Фергюсоном зривався чотири рази. Попередній раз бій не відбувся у квітні 2018-го. Тоді Фергюсон знявся з поєдинку через травму.

Джастін Гетжі провів 23 поєдинки. На його рахунку 21 перемога, 18 з яких – нокаутом.

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