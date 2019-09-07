Хабіб Нурмагомедов – Дастін Пор’є: де дивитися онлайн бій UFC242

Чемпіон світу UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов у суботу, 7 вересня, буде захищати свій титул у бою проти Дастіна Пор'є. Переглянути цей бій в рамках UFC242 можна буде і в Україні.

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Після приходу в Україну телеканалу Setanta Sport, саме вони транслюють бої UFC. Не стане виключенням і бій Хабіб Нурмагомедов – Дастін Пор'є. Та варто нагадати, що канал доступний онлайн на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети на даний момент повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також він є у провайдера "Воля" в HD якості в технології Цифрового ТБ та ОТТ-Hybrid в містах: Київ, Дніпро, Харків, Полтава, Суми, Обухів, Тернопіль, Черкаси, Львів, Рівне. Наразі телеканал доступний всім абонентам ОТТ з IP-тюнерами та у мобільному додатку ВоляТV.

Канал Setanta Sport доступний і для користувачів Xtra TV. Його включили усім користувачам сервісу Ланет.TV у всіх OTT-пакетах Baza.

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Початок трансляції UFC242 на каналі Setanta Sport заплановано на 21:00. Коли саме розпочнеться головний бій вечора за титул чемпіона світу UFC у легкій вазі – поки невідомо. На каналі трансляція триватиме аж до півночі.