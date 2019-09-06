Хабіб Нурмагомедов – Дастін Пор’є: прогноз букмекерів на бій UFC242

Чемпіон світу UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов у суботу, 7 вересня, буде захищати свій титул у бою проти Дастіна Пор'є. Букмекери оцінили шанси кожного з бійців на перемогу.

Хабіб Нурмагомедов – Дастін Пор’є: прогноз

Росіянин є явним фаворитом цього бою. Букмекери майже не сумніваються у його перемозі та захисту титулу. Коефіцієнт на це в районі 1,20. У той час на перемогу Пор'є – від 4,30 до 5,30. Та варто зауважити, що це змішані єдиноборства. І один влучний удар може змінити все.

До слова: Нурмагомедов і Пор'є провели дуель поглядів перед поєдинком

Прогноз PariMatch

Їх експерти прогнозують перемогу Хабіба з коефіцієнтом 1,22. При цьому майже немає різниці у коефіцієнтах, чи ця перемога буде достроковою (1,90) чи ні (1,84). Щодо перемоги по раундах, то найбільше шансів у першому 7,00). Кожен наступний раунд збільшує коефіцієнт на 0,5 – від 7,50 на перемогу у другому раунді до 9,00 на перемогу у четвертому раунді.

Натомість перемога Пор'є оцінена аж в 5,38. Шанс американця вибороти титул достроково має коефіцієнт 6,25. На е, що він не зуміє перемогти достроково – 1,10.

Перемога Пор'є в першому раунді отримала коефіцієнт 12,0. Шанси на дострокове закінчення бою на свою користь з кожним раундом все менші – 15,0 у другому, 19,0 у третьому, 26, у четвертому та 36,0 у п'ятому.

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Варто відзначити, що експерти таки очікують дострокове закінчення бою – 1,55 на це, проти 2,55 що цього не станеться.

Прогноз William Hill

Тут теж не дуже сумніваються у перемозі Хабіба Нурмагомедова – 1,22 на це. Перемога Пор'є – 4,33. Та варто відзначити, що експерти дають близькі коефіцієнти на те, що один з бійців закінчить бій достроково – 5,50 на перемогу Хабіба нокаутом/технічним нокаутом/дискваліфікацією суперника, Шанси американця перемогти у такий спосіб – 6,00. Водночас перемога рішенням суддів – 3,25 на росіянина та 9,00 на Пор'є.

Прогноз Favorit

Тут коефіцієнти 1,18 на Хабіба та 4,90 на Пор'є. Дострокова перемога росіянина – 1,80, його суперника – 6,00.

Нагадаємо, бій Хабіб Нурмагомедов – Дастін Пор'є відбудеться у суботу, 7 вересня. Початок вечора бою UFC242 – о 21:00.