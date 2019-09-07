Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео
У суботу, 7 вересня, чемпіон світу UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов захищав свій титул проти Дастіна Пор'є. І переміг у третьому раунді задушливим прийомом.
Це був головний бій вечора UFC242 в Абу-Дабі.
Вже у першому раунді Хабіб мав можливість перемогти, коли повалив Пор’є. Але росіянину ніяк не вдавалося провести задушливий прийом. Тож боротьба перейшла у партер, коли бійці більше часу провели канві. Ініціатива була на стороні Нурмагомедова. Але американець вистояв.
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Вже у другому раунді влучний удар вдався Пор’є. Хабіб не очікував на це, тож змушений був відступити. Але після цього росіянин знову «пройшов у ноги», і бій перейшов вниз. У той час в Пор’є вже була кров на обличчі.
На початку третього раунду Хабіб знову кинувся у ноги супернику. Але Пор’є був готовий до цього. Він провів задушливий прийом, чим дещо послабив суперника. Але дотиснути його не зумів.
Натомість Хабіб таки провів задушливий прийом. І американець просигналізував, що не зможе продовжити бій. Росіянин переміг та захистив свій титул чемпіона у легкій вазі. Для Хабіба це 28 перемога на професійному ринзі. І жодної поразки.
Після бою він подякував супернику за цей поєдинок.
Варто додати, що Хабіб Нурмагомедов отримав новий чемпіонський пояс. Адже в UFC змінили дизайн після останньої перемоги росіянина над Конором МакГрегором.
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