Хачеріді і його агент нічого не знають про розрив контракту з "Динамо-Брест"

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Хачеріді запевняє, що нікуди не йде з брестського "Динамо" / ua-football.com

Євген Хачеріді заявив, що вперше чує про буцімто розрив його контракту з брестським "Динамо". Український захисник запевнив, що ніхто з клубу з цим питанням до нього не звертався.

Водночас його агент Олександр Панков нагадав, що контракт Хачеріді з білоруським клубом почне діяти лише 1 січня 2020 року. Про це повідомляє Sport.ua.

До слова: Мілевський і ще три українських гравці "Динамо" залишилися без тренера, який здобув чемпіонство

У мене жодної інформації про це немає. У гравця 1 січня починає діяти дворічний контракт з клубом. Не знаю, звідки такі новини. У січні команда виходить з відпустки, збирається готуватися до сезону, це ж робитиме і Євген. Все просто, все спокійно,
– запевнив Панков.

Центрбек підписав контракт з брестським "Динамо" у кінці жовтня. Контракт Хачеріді почне діяти з 1 січня 2020 року. Угода з українцем розрахована до кінця 2021 року.

У кінці липня Хачеріді покинув ПАОК. З того часу українець залишався без клубу і самостійно підтримував форму в Києві. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що після того, як "Динамо-Брест" покинув спортивний директор Ковальчук, клуб вирішив відмовитися від захисника.

За брестське "Динамо" виступають ще троє гравців з України – Артем Мілевський, Олександр Нойок та Олексій Хобленко.

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Футбол Трансфери
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