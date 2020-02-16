Харлан прийняла ванну з бойфрендом: гаряче фото

Відома в усьому світі українська фехтувальниця Ольга Харлан показала фото, де вона приймає ванну зі своїм новим бойфрендом.

Її бойфрендом став колега, італійський шабліст Луїджі Самеле.

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Перше інтимне фото з ним Харлан опублікувала на День Валентина, однак у відносинах вони вже рік.

Спортсменка доволі активно веде інстаграм і часто ділиться з підписниками та фанами своїм звичайним життям. У соцмережі Харлан можна знайти багато історій про її тренування, змагання та перемоги.

Протягом останніх років фехтувальниця здобула чимало великих перемог і вкотре прославила себе і Україну на світовій спортивній арені.

У січня 2020 року Харлан перемогла на Гран-прі в Монреалі. Таким чином Харлан виграла вже другий етап Кубка світу поспіль. Перед тим вона закінчила 2019 рік перемогою в Солт-Лейк-Сіті (США).

20 липня 2019 року Харлан виграла чемпіонат світу з фехтування у Будапешті. У вирішальній битві представниці України протистояла росіянка Софія Великая.

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