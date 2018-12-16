Хацкевич прокоментував можливість трансферу Циганкова

718 Читать новость на русском
Олександр Хацкевич
Олександр Хацкевич / dynamo.kiev.ua

Наставник київського "Динамо" білорус Олександр Хацкевич висловив свою думку щодо чуток про трансфер лідера команди Віктора Циганкова в інший клуб.

Хацкевич заявив, що будь-який гравець може покине клуб в зимове трансферне вікно.

Читайте також: Легіонер "Динамо" завершує переїзд в Іспанію

"Якщо до кінця лютого буде пропозиція по нашому футболістові, яке влаштує всіх, будь-який гравець може покинути команду", – цитує Хацкевича "Динамо Киев от Шурика".

Головний тренер "біло-синіх" вважає, що Віктору поки рано переходити в інший клуб.

"У першу чергу, скажу, як я налаштований: мені цей футболіст потрібний. Ще немає і року, як він грає в основному складі. Він талановитий хлопець і дуже професійно підходить до своїх прямих обов'язків. Чуток багато, але я, як тренер, вважаю, що поки ще зарано відпускати Циганкова", – сказав Хацкевич.

Раніше Хацкевич оцінив шанси півзахисника Віктора Циганкова перейти в топ-чемпіонат Європи. На думку тренера, півзахиснику киян спершу потрібно стабільно виступати в Україні.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
сьогодні
10004
Теги: Футбол Спорт Віктор Циганков Динамо Трансфери
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
16 грудня 2018 19:43 Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
388
Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
16 грудня 2018 19:07 Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
1030
Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
16 грудня 2018 18:28 Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
4832
Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
16 грудня 2018 17:54 Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
2825
Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
16 грудня 2018 17:20 Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
771
Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
16 грудня 2018 16:23 Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
206
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук