Хацкевич прокоментував можливість трансферу Циганкова

Наставник київського "Динамо" білорус Олександр Хацкевич висловив свою думку щодо чуток про трансфер лідера команди Віктора Циганкова в інший клуб.

Хацкевич заявив, що будь-який гравець може покине клуб в зимове трансферне вікно.

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"Якщо до кінця лютого буде пропозиція по нашому футболістові, яке влаштує всіх, будь-який гравець може покинути команду", – цитує Хацкевича "Динамо Киев от Шурика".

Головний тренер "біло-синіх" вважає, що Віктору поки рано переходити в інший клуб.

"У першу чергу, скажу, як я налаштований: мені цей футболіст потрібний. Ще немає і року, як він грає в основному складі. Він талановитий хлопець і дуже професійно підходить до своїх прямих обов'язків. Чуток багато, але я, як тренер, вважаю, що поки ще зарано відпускати Циганкова", – сказав Хацкевич.

Раніше Хацкевич оцінив шанси півзахисника Віктора Циганкова перейти в топ-чемпіонат Європи. На думку тренера, півзахиснику киян спершу потрібно стабільно виступати в Україні.

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