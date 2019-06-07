Хемілтон незграбно врізався у стіну на практиці гран-прі Канади: відео

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Льюїс Хемілтон врізався у стіну
Льюїс Хемілтон врізався у стіну / Скріншот

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон потрапив в аварію під час другої практики перед гран-прі Канади.

Хемілтон зачепив стіну на виході з четвертого повороту і отримав прокол колеса. Британець на пошкодженому боліді зумів дістатися до боксів.

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Через пошкодження дна боліду і проколотого колеса британець змушений був достроково завершити практику.

Саме в Монреалі в 2007 році Хемілтон виграв свою першу гонку. Всього британець фінішував першим на гран-прі Канади шість разів.

Як відомо, гран-прі Канади відбудеться в найближчу неділю, 9 червня.

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Теги: Новини Спорту Спорт Формула-1
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