Хемілтон незграбно врізався у стіну на практиці гран-прі Канади: відео
Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон потрапив в аварію під час другої практики перед гран-прі Канади.
Хемілтон зачепив стіну на виході з четвертого повороту і отримав прокол колеса. Британець на пошкодженому боліді зумів дістатися до боксів.
Читайте також: Помер 5-річний хлопчик, якому Хемілтон присвятив перемогу на гран-прі Іспанії
Через пошкодження дна боліду і проколотого колеса британець змушений був достроково завершити практику.
Саме в Монреалі в 2007 році Хемілтон виграв свою першу гонку. Всього британець фінішував першим на гран-прі Канади шість разів.
Як відомо, гран-прі Канади відбудеться в найближчу неділю, 9 червня.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі