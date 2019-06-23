Хемілтон очікувано виграв гран-прі Франції

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Хемілтон очікувано виграв гран-прі Франції
Хемілтон очікувано виграв гран-прі Франції / twitter.com/bbcf1

Британський гонщик Mercedes Льюїс Хемілтон здобув шосту перемогу в сезоні. Цього разу Льюїсу не було рівних на гран-прі Франції.

У суботу, 22- червня, британець легко виграв кваліфікацію, а відтак стартував з першої позиції.

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Льюїс впевнено стартував і не віддавав лідерство протягом усієї гонки. Його найближчим переслідувачем був партнер по команді Валлтері Боттас. Фінський гонщик Mercedes, який стартував другим, відстав від партнера на 18 секунд.

Третім фінішував пілот Ferrari Шарль Леклер, для якого подіум у Франції став лишень третім у сезоні. Шарлю вдалося скоротити відставання від Боттаса до секунди, але Леклер не встиг атакувати фіна.

Четверте місце вдалося зберегти гонщику Red Bull Максу Ферстаппену. На п'яту сходинку у порівнянні з кваліфікацією піднявся Себастьян Феттель з Ferrari. Німець випередив двох гонщиків Mclaren – Ландо Норріса та Карлоса Сайнса. Окрім того, у Феттеля найкращий круг у гонці.

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Теги: Спорт Формула-1 Новини Спорту Льюїс Хемілтон Валттері Боттас Себастьян Феттель Шарль Леклер Ferrari Mercedes Макс Ферстаппен
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