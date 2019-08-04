Хемілтон виграв гран-прі Угорщини, обігнавши Ферстаппена за чотири кола до кінця гонки

Британський гонщик Льюїс Хемілтон виграв гран-прі Угорщини. Британець за чотири кола до кінця гонки обігнав Макса Ферстаппена (Red Bull).

Ферстаппен, який стартував з поула, зумів відстояти перше місце на старті. Хоча Пілоти Mercedes були близькі, щоб обігнати гонщика Red Bull.

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У стартовій боротьбі переднє антикрило пошкодив Валттері Боттас. Тому пілот Mercedes, який стартував другим, вимушено заїхав у бокси й скотився на 20-у позицію.

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Bottas has been forced in to change that front wing and get some new boots - now back on track at the back of the field #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/1IBV4xjtKv — Formula 1 (@F1) 4 августа 2019 г.

На 26 колі з лідерів першим на піт-стоп заїхав саме Ферстаппен. Макс віддав перше місце Льюїсу Хемілтону, однак на 32 колі, коли британець заїхав поміняти шини, нідерландець повернув собі лідерство.

Після того, як Хемілтон виїхав з боксів відрив від Ферстаппена складав 6 секунд, але Льюїс дуже швидко його відіграв і почав атакувати Макса. На 39 хвилині перша спроба британця ледь не завершилася його вильотом з траси.

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It's wheel-to-wheel for the lead and we haven't breathed for at least two laps



Hamilton just 0.3 seconds behind Verstappen#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/nDOFKI5Ga2 — Formula 1 (@F1) 4 августа 2019 г.

Після цього обгону Хемілтон дозволив Максу відірватися. Згодом британець вирішив замінити шини, щоб на більш свіжому комплекті боротися з Ферстаппеном. Наприкінці гонки це дало свої плоди й британець вирвав перемогу в гонці за чотири кола до фінішу.

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That was... surprisingly smooth



Hamilton leads, Verstappen just not able to fight for grip#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/70qgDbCyke — Formula 1 (@F1) 4 августа 2019 г.

Боротьба за третє місце на подіумі також була тільки на останніх колах. Шарль Леклер (Ferrari) впевнено утримував третю позицію протягом усієї гонки. Але на останніх колах партнер Шарля по команді Себастьян Феттель пройшов його й фінішував третім.

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He's been behind all race but that's a nice overtake for Vettel, taking the final podium step from his teammate #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/KUIFtWMvdR — Formula 1 (@F1) 4 августа 2019 г.

BREAKING: Lewis Hamilton wins the #HungarianGP



Max Verstappen started on pole but finishes in P2



Sebastian Vettel takes P3 after overtaking his team mate, Charles Leclerc#F1 pic.twitter.com/OK7JP6PRJi — Formula 1 (@F1) 4 августа 2019 г.

Після гонки в Будапешті команди Формули-1 чекає відпустка. Наступне гран-прі відбудеться 1-го вересня у Бельгії на трасі Спа-Франкоршам. У відпустку лідером загального заліку йде Льюїс Хемілтон. У Кубку конструкторів лідирує Mercedes.