Хемілтон виграв гран-прі Угорщини, обігнавши Ферстаппена за чотири кола до кінця гонки
Британський гонщик Льюїс Хемілтон виграв гран-прі Угорщини. Британець за чотири кола до кінця гонки обігнав Макса Ферстаппена (Red Bull).
Ферстаппен, який стартував з поула, зумів відстояти перше місце на старті. Хоча Пілоти Mercedes були близькі, щоб обігнати гонщика Red Bull.
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У стартовій боротьбі переднє антикрило пошкодив Валттері Боттас. Тому пілот Mercedes, який стартував другим, вимушено заїхав у бокси й скотився на 20-у позицію.
На 26 колі з лідерів першим на піт-стоп заїхав саме Ферстаппен. Макс віддав перше місце Льюїсу Хемілтону, однак на 32 колі, коли британець заїхав поміняти шини, нідерландець повернув собі лідерство.
Після того, як Хемілтон виїхав з боксів відрив від Ферстаппена складав 6 секунд, але Льюїс дуже швидко його відіграв і почав атакувати Макса. На 39 хвилині перша спроба британця ледь не завершилася його вильотом з траси.
Після цього обгону Хемілтон дозволив Максу відірватися. Згодом британець вирішив замінити шини, щоб на більш свіжому комплекті боротися з Ферстаппеном. Наприкінці гонки це дало свої плоди й британець вирвав перемогу в гонці за чотири кола до фінішу.
Боротьба за третє місце на подіумі також була тільки на останніх колах. Шарль Леклер (Ferrari) впевнено утримував третю позицію протягом усієї гонки. Але на останніх колах партнер Шарля по команді Себастьян Феттель пройшов його й фінішував третім.
Після гонки в Будапешті команди Формули-1 чекає відпустка. Наступне гран-прі відбудеться 1-го вересня у Бельгії на трасі Спа-Франкоршам. У відпустку лідером загального заліку йде Льюїс Хемілтон. У Кубку конструкторів лідирує Mercedes.