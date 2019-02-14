Хемілтон вперше випробував новий болід Mercedes для Формули-1: яскраве відео

П'ятиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон поділився враженнями від обкатки боліда нового сезону Mercedes W10.

У середу, 13 лютого, у Сільверстоуні Mercedes не тільки провела презентацію своєї нової машини, але і використала один із двох дозволених на сезон знімальних днів, аби Льюїс Хемілтон і Валттері Боттас відчули автомобіль.

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Mercedes випустила відео, де Хемілтон сміється і каже, наскільки чудово поводиться машина на установчому колі. Чинний чемпіон розповів, що повністю задоволений тим, як усе пройшло.

Це було відмінне перше побачення з новим болідом, можливо, одне з найкращих за всі ці роки. Але що найбільш вражаюче, так це те, як болід був зібраний за ніч, а потім як гладко пройшов сьогоднішній день. Є речі, над якими потрібно продовжувати працювати, але ж так багато людей працювали невтомно, щоб зробити ось цю машину, побачити її на трасі, виконати всі необхідні завдання. Так що ми відмінно попрацювали в рамках знімального дня,

– цитує Хемілтона Planet F1.

Також свої нові боліди встигли презентувати такі команди як Haas, Toro Rosso, Williams, Renault, Red Bull та Racing Point.

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