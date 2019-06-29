Хемілтона покарали втратою трьох позицій на старті гран-прі Австрії через Райкконена: відео

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Хемілтона покарали втратою трьох позицій на старті гран-прі Австрії через Райкконена: відео

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон втратить три позиції на старті гран-прі Австрії. Хемілтон був оштрафований за блокування Кімі Райкконена під час кваліфікації.

Хемілтон показав другий час, програвши пілоту Ferrari Шарлю Леклеру 0,259 секунди. Однак перегони в неділю чинний чемпіон світу розпочне з п'ятого місця. Все через інцидент з Кімі Райкконеном. 

До слова: Леклер з рекордом виграв поул-позинш на гран-прі Австрії, Феттель лише 10-й

У першому сегменті кваліфікації Льюїс Хемілтон виїхав з боксів і наближався до третього повороту. Він тільки починав кваліфікацію, як Райкконен розпочинав своє швидше коло. Хемілтона попередили про наближення фіна, але він не зробив нічого, щоб не завадити йому.

Райкконен же у відповідь показав Хемілтону середній палець. Але не отримав за це штраф.

Відео інциденту між Хемілтоном та Райкконеном на гран-прі Австрії

Таким чином Хемілтон розпочне гонку з п'ятого місця. На другу позицію підніметься Макс Ферстаппен. Третім стартуватиме Валттері Боттас. А Ландо Норріс буде четвертим. Райкконен же залишився на сьомому місці.

Хемілтон – не єдиний, кого покарали втратою місць на старті гран-прі Австрії. Пілот Williams Джордж Расселл був оштрафований через блокування Даниіла Квята в кінці першого сегмента кваліфікації, через що росіянин втратив шанс пройти в наступний сегмент. Він теж втратить три позиції на старті.

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Льюїс Хемілтон Кімі Райкконен Формула-1
Джерело: 24 канал
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