"Хімік" і "Київ-Баскет" визначать чемпіона України з баскетболу

20 квітня стартують вирішальні матчі Суперліги Парі-Матч, які визначать чемпіона поточного сезону. У фінальній серії зійдуться "Хімік" і "Київ-Баскет".

Команда з Южного в регулярній частині чемпіонату розділила перше місце із "Запоріжжям", поступившись лише в різниці закинутих м'ячів, а кияни фінішували четвертими.

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У плей-офф "Київ-Баскет" пройшов "Миколаїв" і "Запоріжжя", а "Хімік" – "Політехнік" і "Дніпро". Фінальна серія також триватиме до трьох перемог.

Наставник БК "Київ-Баскет" Євген Мурзін поспілкувався з пресою перед протистоянням.

Чекаю від "Хіміка" боротьби й налаштовую на неї хлопців. Нас чекає зустріч з хорошою і сильною командою. Перші два матчі ми проведемо в гостях і фактор рідних стін має значення для нашого суперника. "Хімік" вдома три рази в плей-офф впорався з "Дніпром", тоді як в гостях двічі поступився,

– сказав Мурзін.

Головний тренер "Хіміка" Віталій Степановський впевнений, що команди чекає складна серія.

Думаю, буде теж непроста серія. "Київ-Баскет" набрав хороший хід, у них дуже багато рослих хлопців, що дає серйозну перевагу. Це буде цікаве протистояння, з точки боротьби й тактики,

– резюмував Степановський.

Боротьба за перемогу в Суперлізі Парі-Матч розпочнеться вдома у "Хіміка", перші два матчі пройдуть в Южному 20 і 22 квітня. Потім команди переберуться до Києва, де ігри відбудуться вже 25 і 27 квітня.

Якщо брати історію зустрічей "Хіміка" та "Київ-Баскета" в регулярній частині чемпіонату, то тут перевага у гравців з Южного. Вони взяли гору в трьох матчах з чотирьох (89:75 вдома, 80:77 і 65:60 в гостях). Підопічні Євгена Мурзіна лише один раз перемогли на виїзді – 79:72.

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