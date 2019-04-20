"Хімік" розгромив "Київ-Баскет" у першому матчі фінальної серії Суперліги

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У фіналі чемпіонату України – погром. "Хімік" розбив "Київ-Баскет" у першому поєдинку вирішальної серії Суперліги.

"Хімік" на правах господаря паркету майже відразу завоював ініціативу.

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На велику перерву "Хімік" пішов із гандикапом у 18 очок. Врешті до фінальної сирени команда ні на мить не дозволяла засумніватися у долі поєдинку.


"Хімік" та "Київ-Баскет"

Підсумковий результат 88:70. Зелено-білі зробили дуже впевнений крок до чемпіонства. Наступний поєдинок серії до трьох перемог у понеділок знову прийме Южне.

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Теги: Спорт Баскетбол БК Хімік БК Київ-Баскет чемпіонат України з баскетболу Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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