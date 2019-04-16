"Хімік" у драматичному протистоянні здолав "Дніпро" та вийшов у фінал Суперліги

Баскетбольний клуб "Хімік" у рідних стінах переміг "Дніпро" й пробився до фіналу Суперліги Парі-Матч.

Хімік – Дніпро 76:71 (21:19, 17:10, 14:25, 24:17)

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У стартовій чверті була рівна гра. "Дніпро" домінував, а "Хімік" тримався завдяки результативній грі Павлова. Ключовою у першій половині стала друга частина другої чверті. Гості провели сухий відрізок у нападі, чим скористалися южненці, яким вдалося відірватися в рахунку. Своєчасні триочкові від Рябчука та Марченка допомогли Хіміку втекти на 9-очкову різницю перед великою перервою.

У третій чверті "Дніпро" зумів не тільки повернутися, а й вийти в лідери під завісу десятихвилинки. Гості влучили 5 триочкових, 3 з яких в активі у Мішули. Саме дальня артилерія стала головною зброєю дніпрян на цьому ігровому відрізку і перед останньою чвертю вони мали 1 очко переваги – фактично у четвертій десятихвилинці команди розпочинали все спочатку.

Все той же Мішула тягнув атаку гостей на своїх плечах у дебюті вирішальної чверті, але на екваторі десятихвилинки "Хімік" розпочав операцію з повернення лідерства. І знову головною зброєю сталі дальні кидки: надзвичайно важливі триочкові в активі Павлова та Марченка. "Дніпро" спробував наздогнати, однак одним з ключових моментів став фол у нападі від Тимофеєнка, з яким гості втратили надзвичайно важливе володіння.

Потім команда Дениса Журавльова спробувала повернутись з допомогою тактики фолів, але "Хімік" втримав перевагу та здобув перемогу у 5-му матчі півфінальної серії, перемігши "Дніпро" з рахунком 76:71.

Команда Віталія Степановського виграла серію з рахунком 3:2 та вийшла у фінал, де зіграє проти столичного "Київ-Баскета".

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