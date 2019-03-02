"Хімік" у матчі-трилері програв "Дніпру" та втратив лідерство у Суперлізі

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"Дніпро" обіграв на виїзді "Хімік"
"Дніпро" обіграв на виїзді "Хімік" / ФБУ

Южненський "Хімік" у матчі регулярного чемпіонату Суперліги приймав "Дніпро". Та через поразку (з різницею в одне очко) «Хімік» втратив лідерство у баскетбольній Суперлізі.

Хімік – Дніпро 75:76 (19:23, 21:22, 16:18, 19:13)

При цьому "хімік" розпочав матч доволі вдало. Сприяла цьому і влучність з-за дуги, коли залетіло три з чотирьох кидків. Та ще до кінця першої чверті гості зуміли вийти вперед. Вони ж продовжували лідирувати і перед великою перервою.

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З початку третьої чверті "Хімік" зробив ривок 12:2. Та "Дніпро" зумів повернути собі лідерство ще до початку четвертої чверті. Тож перед заключною чвертю перевага гостей складала 7 очок. А з початку четвертої чверті ця перевага взагалі стала двозначною.

Та "Хіміку" знову вдався ривок. Тож все вирішувалося на останніх секундах зустрічі. За 9 секунд до фінальної сирени при рахунку 75:76 "хімік" Сидоров отримав право на два штрафні кидки. Та двічі схибив. Фесенко, який першим зіграв на підборі, втримав для "Дніпра" переможний рахунок. Дальній кидок Мішули за секунду до сирени вже нічого не змінював.

"Дніпро" на виїзді переміг "Хімік", зрівнявши рахунок в сезонній серії та зрівнявшись за кількістю перемог з южненцями. Тепер в обох команд по 18 перемог у 26 поєдинках. Але за додатковими показниками "Дніпро" обходить "Хімік" та виходить на перше місце.

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Теги: Спорт Баскетбол БК Хімік БК Дніпро
Джерело: 24 Канал
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