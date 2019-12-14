"Хімік" вдома розібрався із "Запоріжжям", "Одеса" здобула третю поспіль перемогу

"Хімік" перед рідними вболівальниками виборов важку перемогу у гостей із Запоріжжя із рахунком 92:84.

Хімік – Запоріжжя 92:84 (26:14, 31:14,14:33, 21:23 )

Яків Тітов першим відкрив рахунок у матчі з лінії штрафних кидків, після чого він же додав в кошик господарів ще два бали. Господарі паркету відкрили лік власним набраним балам наприкінці третьої хвилини зустрічі – був точним Войналович, а в наступній атаці Айзея Вільямс вперше вивів свою команду вперед влучим триочковим. Загалом же цей триочковий став початком ривку господарів, які до кінця першої чверті зуміли збільшити свою перевагу до 12 балів.

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В другій чверті домінування "Хіміка" загалом, та Саллівана зокрема – продовжилося. Американець за 10 хвилин на паркеті в першій половині набрав 16 балів жодного разу не промахнувшись: ні з гри (7/7), ні з лінії штрафних (2/2). Така вдала гра форварда надихнула і всю команду: южненці влучили за стартові 20 хвилин 6/9 триочкових та загалом атакували з гри із дуже пристойними 67% реалізації. Проти такого "Хіміка" у Запоріжжя шансів практично не було – 57:28.

В третій чверті картина гри на паркеті перевернулася на 180 градусів. Запоріжці вийшли з роздягалки зарядженими на битву і з перших секунд почали скорочувати відставання у рахунку паралельно добре працюючи у захисті. Так за 10 хвилин команді Плєханова вдалося відіграти 19 очок різниці.

В заключному періоді гості зуміли ще скоротити різницю в рахунку, а за 2 хвилини до завершення основного часу і взагалі наблизитися на відстань у 4 бали. Проте, на більше команди гостей сьогодні не вистачило – 92:84 перемога "Хіміка".

Одеса – Прометей 81:79 (28:22, 21:15, 18:23, 14:19)

Команда Олега Юшкіна вдома обіграла одного з лідерів цьогорічного чемпіонату – "Прометей" із Кам’янського з рахунком 81:79.

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Господарі, які набрали хід в останніх матчах Суперліги, розпочали гру ударно. Денис Носков за стартові хвилини набрав 10 балів з командних 15, на що в гостей відповідали Кулпеппер та Конате. Після чергової влучної атаки від Конате, здавалося, що "Прометей" ось-ось дістане господарів, проте капітан одеситів Клим Артамонов був проти. Українець влучив триочковий з 9 метрів та збільшив різницю до 6. З таким показником, в підсумку, перша чверть і завершилась – 28:22.

В другому періоді одесити продовжували домінувати на паркеті: в статистиці до Носкова підтягнувся Фрізен, а в Прометея не летіло з далеку. Через це та через перевагу на щитах команда Юшкіна зуміла піти на велику перерву за переваги у 12 балів – 49:37.

В третій десятихвилинці одесити з перших хвилин продовжили втримувати перевагу, проте ближче що середини чверті команда Карлієкса Мужнієкса зуміла дещо скоротити відставання. Але впритул наблизитися до себе одесити все ж не давали – 67:60.

На заключних хвилинах матчу гості таки зуміли наздогнати "Одесу" та зрівняти рахунок зусиллями Маліка Трента, проте сам Малік сів на лавку запасних через перебір персональних фолів. На останніх секундах матчу кам’янчани останніми володіли м’ячем, проте до влучного кидка справа так і не дійшла. 81:79 – перемога "Одеси".