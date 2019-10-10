"Хімік" здобув вольову перемогу в матчі з "Київ-Баскетом", "Мавпи" переграли "Одесу"

10 жовтня у Южному зустрічалися фіналісти минулого сезону Суперліги – "Хімік" приймав "Київ-Баскет".

Хімік – Київ-Баскет 92:87 (21:27, 25:19, 19:20, 27:21)

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Краще старт матчу провели гості, які отримали лідерство за рахунок впевнених дій у нападі. "Київ-Баскет" набрав 27 очок за чверть, реалізувавши 5 з 8 триочкових, а 11 балів ексхіміка В’ячеслава Петрова допомогли киянам набути 6 очок переваги.

Але у другій чверті команді Віталія Степановського додала у захисті і не дозволила супернику розвинути перевагу. "Хімік" також стабілізував гру на щитах, а активна гра у нападі від Саллівана допомогла господарям навіть вийти в лідери. Але ненадовго – на велику перерву команди пішли за рівного рахунку.

Третя чверть за сюжетом вийшла повторенням другої: "Київ-Баскет" лідирував протягом більшої частини 10-хвилинного відрізку, але господарі, зокрема в особі все того ж активного Саллівана, активізувалися під завісу чверті і знову вирівняли ситуацію – все вирішувалось у четвертій чверті.

Ривок 11:3 на старті чверті дозволив "Хіміку" отримати максимальну в цьому матчі 7-очкову перевагу і відправив команду Багатскіса на екстренний тайм-аут. Як виявилось, лідерства у киян в цьому матчі більше заплановано не було – "Хімік" контролював гру до її завершення. Гості постійно намагалися повернутись, але южненці вчасно відповідали – додали впевненості та завели фанів вибухові данки Войналовича та Ковальова, які повернули господарям 7 очок переваги за півтори хвилини до кінця матчу. Під час заключної хвилини важливі 4 очки після індивідуальної роботи набрав Вільямс, а на влучання Едвіна та Хілла 4 поспіль реалізованими штрафними відповів снайпер Кирило Марченко.

"Хімік" здобув красиву вольову перемогу, зумівши переломити хід гри. Це перша поразка "Київ-Баскета" в поточній регулярці, а "Хімік" продовжує серію домашніх перемог на старті сезону.

Одеса – Черкаські Мавпи 69:80 (14:21, 20:24, 13:22, 22:13)

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У іншому матчі дні "Одеса" програла вдома "Черкаським Мавпам" – 69:80.

Номінальним фаворитом поєдинку вважалися господарі. Та гості вже в дебюті зустрічі поставили під сумнів подібні прогнози. З триочковим Хаджифейзовича черкасці пішли вперед. Згодом боснієць став ключовою фігурою в складі гостей. За першу чверть гості здобули 7 очок переваги та додали до великої перерви ще 4.

То й же Хаджифейзович реалізував за першу половину 3 з 4 триочкових, а загалом набрав 17 очок. Така ж реалізація дальніх кидків до перерви була в Ейрінгтона. Тоді як у господарі більше 10 очок набрав лише Мейсі – 12. Загалом за триочковими черкасці в першій половині втричі перевершили одеситів.

У третій чверті тенденція зберіглася. То ж на заключну чверть різниця сягнула 20 очок. Лише після цього господарі спробували докласти зусиль, аби врятуватися від поразки в першому домашньому поєдинку. Та надто багато було втрачено. Серед іншого і сил. То ж "Мавпи" перемогу не впустили.