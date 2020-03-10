Хокеїст потрапив шайбою у фотографа під час матчу НХЛ: відео
У рамках матчу регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги між "Баффало Сейбрз" і "Вашингтон Кепіталз" стався неординарний момент. Хокеїст гостей Джон Карлсон невдало вибив шайбу, яка потрапила прямо в обличчя місцевого фотографа.
Талановитий хокеїст Джон Карлсон у першому таймі викинув шайбу по борту зі своєї зони, а та потрапила у великий отвір для фотографів. Від сильного удару у чоловіка пішла кров. Персонал клубу приніс йому рушник, а згодом фотографу була надана медична допомога.
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Відео епізоду
Зазначимо, що не дивлячись на рану, фотограф продовжував знімати матч.
Додамо, що матч закінчився із рахунком 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0).
- Хокеїст є чемпіоном світу серед молодіжних команд (2010).
- У 2009 році Джон Карлсон став володарем кубка Колдера.
- Володар Кубка Стенлі 2018.