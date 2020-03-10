Хокеїст потрапив шайбою у фотографа під час матчу НХЛ: відео

У рамках матчу регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги між "Баффало Сейбрз" і "Вашингтон Кепіталз" стався неординарний момент. Хокеїст гостей Джон Карлсон невдало вибив шайбу, яка потрапила прямо в обличчя місцевого фотографа.

Талановитий хокеїст Джон Карлсон у першому таймі викинув шайбу по борту зі своєї зони, а та потрапила у великий отвір для фотографів. Від сильного удару у чоловіка пішла кров. Персонал клубу приніс йому рушник, а згодом фотографу була надана медична допомога.

Варто побачити Хокеїсти влаштували справжнє шоу для вболівальників після перемоги у чемпіонаті – відео

Відео епізоду

What are the chances??



Carly rims a puck around right into the photo hole.



Photographer is a certified #HockeyGuy - gonna shoot thru the pain. #Respect pic.twitter.com/VEDdvSTGFa — Washington Capitals (@Capitals) March 9, 2020

Зазначимо, що не дивлячись на рану, фотограф продовжував знімати матч.

Додамо, що матч закінчився із рахунком 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0).