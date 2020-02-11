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Хокеїст українського походження віртуозно забив шедевральну шайбу в НХЛ – відео

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Меттью Ткачук / Christian Petersen/Getty Images

Нападник "Калгарі" Меттью Ткачук вніс свою лепту в перемогу команди над "Сан-Хосе" в рамках регулярного чемпіонату НХЛ – 2:6.

Хокеїст українського походження прибрав шайбу під себе і пробив ключкою між ніг.

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Відео шайби Ткачука

Такій шайбі можна було б дивуватися, якщо б вона була у нього першою. Але ні – так він уже забивав, навіть у цьому сезоні.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Хокей
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