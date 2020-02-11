Хокеїст українського походження віртуозно забив шедевральну шайбу в НХЛ – відео
Нападник "Калгарі" Меттью Ткачук вніс свою лепту в перемогу команди над "Сан-Хосе" в рамках регулярного чемпіонату НХЛ – 2:6.
Хокеїст українського походження прибрав шайбу під себе і пробив ключкою між ніг.
Дивіться також: Хокеїсти влаштували масову бійку під час матчу НХЛ, між собою билися навіть воротарі – відео
Відео шайби Ткачука
Такій шайбі можна було б дивуватися, якщо б вона була у нього першою. Але ні – так він уже забивав, навіть у цьому сезоні.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі