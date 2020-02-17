Хокеїсти українських клубів провели тренування для дітей у Полтаві та Кременчуці: фото

В Україні хокеїсти продовжують добру традицію проводити "Тренування із зіркою". На цей раз місцями проведення чергових майстер-класів були обрані Полтава і Кременчук.

Наставниками на першому в історії полтавському тренуванні стали генеральний директор УХЛ, ексгравець НХЛ, КХЛ і збірної України Сергій Варламов і спортивний директор УХЛ, чотириразовий чемпіон України, капітан національної збірної Олександр Побєдоносцев.

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Тренування хокеїстів в Полтаві (фото: УХЛ)

А в Кременчуці в ролі тренерів себе спробували гравці місцевого клубу, лідируючого в турнірній таблиці чемпіонату – Олександр Горлушко, Руслан Єфімочкін і Віктор Тютченко. Також компанію хокеїстам склали гравець ФК "Кремінь" Андрій Олійник та полтавська плавчиня та учасниця Олімпійських ігор Марія Лівер.



Тренування хокеїстів у Кременчуці (фото: УХЛ)

У Полтаві особливим тренування стало ще й тому, що в ньому, крім журналістів, блогерів та вболівальників, взяли участь полтавські аматори, які отримали можливість з перших вуст дізнатися про секрети майстерності іменитих українських хокеїстів.

В ході "Тренування із зіркою" всі учасники змогли не тільки потренувати свої навички володіння ключкою і шайбою, але і поліпшити свою техніку катання на ковзанах, а також випробувати себе в сьогоденні хокейному скілл-шоу.



Тренування дітей (фото: УХЛ)

Відзначимо, що всі учасники поділилися на групи і в чотирьох різних зонах потренували силу кидка, точність удару, майстерність володіння шайбою, а також спробували себе в пробитті булліта.