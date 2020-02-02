Хокеїсти влаштували масову бійку під час матчу НХЛ, між собою билися навіть воротарі – відео

У матчі НХЛ між "Калгарі" та "Едмонтоном" в один з моментів хокеїсти влаштували масову бійку. До неї долучилися навіть воротарі обох команд, які зійшлися в сутичці в центрі льодового майданчика.

Загалом у матчі між "Калгарі" та "Едмонтоном" було декілька бійок. Однак найбільша сталася наприкінці другого періоду. Під час атаки гостей хокеїст Сем Граньє намагався закинути шайбу вже лежачи. Але замість цього влучив у голкіпера Кема Телбота, який вже притис шайбу. За партнера заступилися інші хокеїсти "Калгарі", а потім і сам воротар. До них долучилися й інші гравці, які в той час були на льоду.

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Забіяк довелося заспокоювати суддям. Але на цьому все не зупинилося. Воротар "Едмонтона" Майк Сміт той час підкотився в центр майданчика. Його і помітив Телбот, направившись до нього.

Дивіться відео бійки воротарів в НХЛ

Після бійки обидва голкіпери отримали вилучення до кінця матчу. А загалом у цій грі хокеїсти отримали понад 100 хвилин штрафу.

Сам матч закінчився впевненою перемогою "Едмонтона" з рахунком 8:3.

Це перша бійка воротарів в НХЛ за останні 7 років: у минулий раз побилися голкіпери "Філадельфії" і "Вашингтона" – Рей Емері та Брейден Холтбі.