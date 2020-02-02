24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Хокеїсти влаштували масову бійку під час матчу НХЛ, між собою билися навіть воротарі – відео

362
Бійка воротарів в НХЛ / twitter.com/NHLFlames

У матчі НХЛ між "Калгарі" та "Едмонтоном" в один з моментів хокеїсти влаштували масову бійку. До неї долучилися навіть воротарі обох команд, які зійшлися в сутичці в центрі льодового майданчика.

Загалом у матчі між "Калгарі" та "Едмонтоном" було декілька бійок. Однак найбільша сталася наприкінці другого періоду. Під час атаки гостей хокеїст Сем Граньє намагався закинути шайбу вже лежачи. Але замість цього влучив у голкіпера Кема Телбота, який вже притис шайбу. За партнера заступилися інші хокеїсти "Калгарі", а потім і  сам воротар. До них долучилися й інші гравці, які в той час були на льоду.

Знай наших! Український боксер легко переміг росіянина в титульному поєдинку: відео

Забіяк довелося заспокоювати суддям. Але на цьому все не зупинилося. Воротар "Едмонтона" Майк Сміт той час підкотився в центр майданчика. Його і помітив Телбот, направившись до нього.

Дивіться відео бійки воротарів в НХЛ

Після бійки обидва голкіпери отримали вилучення до кінця матчу. А загалом у цій грі хокеїсти отримали понад 100 хвилин штрафу.

Сам матч закінчився впевненою перемогою "Едмонтона" з рахунком 8:3.

Це перша бійка воротарів в НХЛ за останні 7 років: у минулий раз побилися голкіпери "Філадельфії" і "Вашингтона" – Рей Емері та Брейден Холтбі.

Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
сьогодні
20471
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Хокей Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:17 Хокеїсти влаштували масову бійку під час матчу НХЛ, між собою билися навіть воротарі – відео
Ігор Саджениця 362
1 лютого 17:37 Баскетболіст збірної України зробив дівчині пропозицію в перерві Матчу всіх Зірок – відео
Юрій Семенюк 1449
1 лютого 14:55 Мирону Маркевичу – 69: найцікавіші фрази легендарного тренера
Михайло Гема 993
1 лютого 12:06 Леброн Джеймс розплакався під час поминальної церемонії за Кобі Браянтом – відео
Юрій Семенюк 1254
1 лютого 09:16 Український боксер Шелестюк переміг аргентинця Верона та продовжив свою неймовірну серію
Ігор Саджениця 1404
Новини
Більше новин
Залиште відгук