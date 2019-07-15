Хорватське диво та безглуздий ляп Льоріса – рік тому Франція виграла чемпіонат світу: відео

15 липня 2018 року збірна Франції вдруге у своїй історії виграла чемпіонат світу з футболу. Французи виграли Мундіаль у Росії.

У фінальному матчі "ле блю" протистояла сенсація турніру – збірна Хорватії. Для хорватів це був перший в історії фінал на чемпіонаті світу.

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На шляху до вирішального матчу Хорватія в групі D перемогла Аргентину, Нігерію та Ісландію. А в раунді плей-офф "шашкові" влаштували справжню драму. Жоден матч за участю збірної Хорватії не завершився в основний час.

Тільки після серії пенальті Хорватія вибила Данію та господарку турніру Росію. У півфіналі на хорватів чекало ще одне випробування – матч з Англією. У цій грі команди обійшлися без пенальті, однак додатковий час все ж був. На 109 хвилині вивів "шашкових" у фінал Маріо Манджукич.



Фото: з відкритих джерел

Франція, як один із фаворитів турніру, спокійно виграла групу C. Спершу були биті австралійці, а згодом перуанці. Тільки Данія зуміла зіграти із "синіми" внічию.

В 1/8 фіналу в прекрасному матчі Франція вибила Аргентину з рахунком 4:3. У чвертьфіналі французам програла збірна Уругваю. У півфіналі підопічні Дідьє Дешам виявилися сильнішими за Бельгію.



Фото: з відкритих джерел

Фінальний матч Франція – Хорватія завершився з рахунком 4:2. На 18 хвилині "ле блю" вийшли вперед завдяки автоголу Манджукича. Однак помилку партнера на 28 хвилині виправив Перішич і зрівняв рахунок. Та через 10 хвилин Перішичу судилося стати антигероєм. Арбітр призначив пенальті за гру рукою Івана у власному штрафному. Грізманн з позначки не схибив.

По перерві Поль Погба та Кіліан Мбаппе зробили рахунок розгромним – 4:1. На 69 хвилині подарував надію Хорватії Манджукич. Маріо скористався безглуздою помилкою воротаря французів Уго Льоріса й відіграв один м'яч. Та цього виявилося замало. Франція виграла чемпіонат світу 2018.