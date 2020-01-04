Хорватський нападник прокоментував трансфер у "Динамо"

Нападник хорватського клубу "Осієк" Мірко Марич прокоментував чутки про інтерес "Динамо" до нього. 24-річний гравець збірної Хорватії переконує, що нічого не знає про зацікавленість київського клубу.

За інформацією різних ЗМІ, "Осієк" відхилив пропозицію "Динамо" по Маричу. Також була інформація, що Мірко – не основна трансферна мета киян на позицію форварда.

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Я нічого не знаю. Чесно кажучи, дізнався про інтерес до мене зі ЗМІ. "Динамо" – великий клуб, але у мене ще не було з ним контактів. Як я говорив, "Осієк" прийме сам рішення про моє майбутнє.



Зараз я гравець "Осієка", я задоволений цим. У нас є спільні цілі, це моя єдина турбота зараз. Потрібно підготуватися до весняної частини сезону, реалізувати максимально амбіції в чемпіонаті і Кубку,

– цитує Марича Sportske Novosti.

Статистика Марича. У цьому сезоні хорват зіграв за "Осієк" 23 матчі, забив 14 голів, віддав 5 результативних передач.

Як відомо, "Динамо" взимку планує серйозні кадрові зміни. Зокрема, віцечемпіони України хочуть знайти нові клуби п'ятьом легіонерам:

Тамашу Кадару;

Томашу Кендзьорі;

Мохаммеду Кадірі;

Жерсону Родрігешу;

Франу Солю.

Також столичний клуб ретельно шукає нового нападника. Причиною стало те, що форвард Артем Бєсєдін провалив допінг-тест.

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"Динамо" вже повернуло з оренди в "Зорі" нападника Назарія Русина та придбало півзахисника Олабіран Муйїву.