Хорватський нападник прокоментував трансфер у "Динамо"
Нападник хорватського клубу "Осієк" Мірко Марич прокоментував чутки про інтерес "Динамо" до нього. 24-річний гравець збірної Хорватії переконує, що нічого не знає про зацікавленість київського клубу.
За інформацією різних ЗМІ, "Осієк" відхилив пропозицію "Динамо" по Маричу. Також була інформація, що Мірко – не основна трансферна мета киян на позицію форварда.
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Я нічого не знаю. Чесно кажучи, дізнався про інтерес до мене зі ЗМІ. "Динамо" – великий клуб, але у мене ще не було з ним контактів. Як я говорив, "Осієк" прийме сам рішення про моє майбутнє.
Зараз я гравець "Осієка", я задоволений цим. У нас є спільні цілі, це моя єдина турбота зараз. Потрібно підготуватися до весняної частини сезону, реалізувати максимально амбіції в чемпіонаті і Кубку,
– цитує Марича Sportske Novosti.
Статистика Марича. У цьому сезоні хорват зіграв за "Осієк" 23 матчі, забив 14 голів, віддав 5 результативних передач.
Як відомо, "Динамо" взимку планує серйозні кадрові зміни. Зокрема, віцечемпіони України хочуть знайти нові клуби п'ятьом легіонерам:
- Тамашу Кадару;
- Томашу Кендзьорі;
- Мохаммеду Кадірі;
- Жерсону Родрігешу;
- Франу Солю.
Також столичний клуб ретельно шукає нового нападника. Причиною стало те, що форвард Артем Бєсєдін провалив допінг-тест.
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"Динамо" вже повернуло з оренди в "Зорі" нападника Назарія Русина та придбало півзахисника Олабіран Муйїву.