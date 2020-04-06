Хотів надерти дупу цій сопливій шкурі: Тайсон ледь не влаштувати бій з горилою
Один з найкращих боксерів за всю історію Майк Тайсон поділився спогадами зі своєї молодості. "Залізний Майк", ставши жахом для своїх опонентів, навіть був готовий до бою з горилою.
Тайсон розповів історію, як свого часу йому захотілося помірятися силами з горилою, повідомляє vRINGe.com.
Це цікаво Майк Тайсон поділився своїми думками про українських боксерів
За словами боксера, він заплатив працівникові нью-йоркського зоопарку, щоб той відкрив його тільки для нього та колишньої дружини Робін Гівенс.
"Коли ми підійшли до клітки з горилами, там була одна величезна. Справжній домінантний самець, від якого трималися подалі всі інші горили. Мене дуже здивували очі цих тварин. Незважаючи на неймовірну міць, очі у горил були чисті, як у немовляти", – згадав Майк.
За словами Тайсона, він запропонував 10 тисяч доларів за бій з горилою.
"Я запропонував тому співробітникові 10 тисяч баксів, щоб він відкрив клітку з горилою – хотів надерти дупу цій сопливій шкурі, показати, хто тут насправді домінантний самець. На, щастя він відмовився", – резюмував Тайсон.
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Легендарний Тайсон свого часу мав тигрицю Кенію, яка була його домашньою твариною протягом 16 років.
Тайсон завів тигра після виходу з в'язниці. Майк отримав дику тварину як подарунок.
За словами боксера, Кенія важила близько 250 кілограмів.
У 2005 році після поразки від Кевіна Макбрайда колишній чемпіон світу Тайсон оголосив про завершення кар'єри.
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