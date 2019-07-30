Хотів першим побити Джошуа, – Усик

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Тоні Белью – Олександр Усик
Тоні Белью – Олександр Усик / skysports.com

Український боксер Олександр Усик не приховує розчарування, що мексиканець Енді Руїс-молодший сенсаційно побив Ентоні Джошуа. Олександр, який дебютує у суперважкій вазі, хотів бути першим боксером, який би завдав поразки Джошуа.

Руїс переміг британця технічним нокаутом в 7-му раунді. Після цього в WBO прийняли рішення призначити українця обов'язковим претендентом на переможця матчу-реваншу Руїс-Джошуа.

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Усик в інтерв'ю Sky Sports заявив, що вдячний WBO, що його призначили обов'язковим претендентом.

Вдячний WBO за прийняте рішення. Значить, так повинно було бути. Зате тепер їм нікуди подітися. Мені залишилося тільки дочекатися реваншу й побачити, з ким саме маю провести бій,
– сказав Олександр.

На думку Усика, в Джошуа були проблеми перед боєм з Руїсом, тому він і зазнав фіаско.

У кожній людині є его. Це правда, я хотів першим побити Джошуа. Але це бокс, тут неможливо прорахувати все, тут ніколи не знаєш, що станеться насправді. Пізніше, коли я аналізував подію, то зрозумів, що нічого страшного не сталося. Просто у Джошуа були якісь проблеми в ніч бою, а у Руїса цього не було,
– резюмував колишній абсолютний чемпіон світу.

Деякі експерти вважають, що британцеві вкрай незручно боксувати проти тих, хто сильно поступається йому в антропометрії. Усик вважає інакше.

Ні, не думаю, що проблема в цьому. Зріст твого опонента не може бути причиною поразки. Ти ж готуєшся до бою, підбираєш відповідних спаринг-партнерів. Хоча... Скажу так... Якщо Джошуа дійсно незручно боксувати проти невисоких бійців, то це серйозна проблема,
– сказав Усик.

Що відомо про дебют Усика в суперважкій вазі

На початку травня Усик зазнав травми біцепса під час підготовки до дебютного в суперважкій вазі бою. Відтак, бій 25 травня з Карлосом Такамом не відбувся.

Після цього один з промоутерів Усика Олександр Красюк заявив, що в команді більше не розглядають Такама як кандидата на дебютний для українця бій у супертяжах.

Ситуацію начебто змінило те, що Олександр був призначений обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у суперважкій вазі за пояс WBO.

Ясності щодо бою вимагав і сам Такам. За словами Карлоса, він все ще сподівається вийти в ринг з Усиком. Камерунець впевнений, що зможе перемогти українця.

За словами промоутера Едді Хірна, Усик проведе бій проти Карлоса Такама. Бій відбудеться на Wintrust Arena в Чикаго 12 або 19 жовтня.

Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Усик – Такам Олександр Усик Ентоні Джошуа
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