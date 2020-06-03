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32 учасники будуть розбиті на вісім груп по чотири в кожній. Перший тур відбірного турніру відбудеться 4-5 листопада цього року.

Загалом участь у Євро візьмуть 24 національні команди. 20 із яких визначаться в кваліфікації та ще чотири, які посядуть треті місця у своїх групах.

Угорщина та Словаччина прийматимуть фінальний турнір Євро-2022.

Розподіл країн у кошиках

Кошик 1: Норвегія, Швеція, Данія, Німеччина, Франція, Словенія, Чехія, Ісландія.

Кошик 2: Австрія, Білорусь, Португалія, Північна Македонія, Сербія, Росія, Чорногорія, Нідерланди.

Кошик 3: Україна, Швейцарія, Литва, Румунія, Боснія та Герцеговина, Латвія, Польща, Бельгія.

Кошик 4: Фінляндія, Італія, Туреччина, Ізраїль, Естонія, Греція, Косово, Фарерські острови.

Додамо, що національна чоловіча збірна України п'ять разів брала участь у фінальній частині Євро. Найвищим досягненням хлопців було 11-те місце у Швеції.

Збірна Іспанії (2 титули) – діючі чемпіони Європи, а найбільш успішною національною командою є Швеція (4 титули).