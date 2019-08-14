Хто може очолити "Динамо" після відставки Олександра Хацкевича: імена кандидатів

Київське "Динамо" відправило у відставку головного тренера команди Олександра Хацкевича. Тож до наступного матчу команду готуватиме вже інший спеціаліст.

При цьому разом із Хацкевичем звільнений увесь тренерський штаб першої команди. Серед них і Олег Лужний, Вісенте Гомес та Максим Шацьких. У "Динамо" заявили, що інформацію про те, хто працюватиме з командою далі, буде повідомлено пізніше.

Як це було: "Динамо" офіційно звільнило Олександра Хацкевича

Найбільш очікуваним тренером, мабуть, є Юрій Вернидуб. Мова про те, що він може очолити "Динамо", велися давно. Він міг перебратися до Києва ще минулого сезону, але тоді луганській "Зорі" вдалося його втримати. Цього ж літа Вернидуб покинув команду і зараз перебуває у творчій відпустці.



Юрій Вернидуб

Варто зазначити, що "Динамо" дуже довго практикувало те, що команду очолював один з колишніх гравців. Так було і з Хацкевичем.Тож не варто відкидати, що і цього разу керівництво клубу довіриться комусь із тих, хто виступав у команді. Серед таких може бути й Олександр Заваров. Правда він давно без тренерської практики. А також Олександр Михайличенко, який ще раз може повернутися на тренерський місток киян.

Ще один тренер з "динамівським серцем" — Юрій Калітвінцев. Він теж зараз без тренерської практики, тому може без проблем приступити до роботи.

Натомість навряд чи керівництво клубу довірить роботу з головною командою Юрію Морозу, який привів молодіжну команду до перемоги у чемпіонаті минулого сезону. При цьому що в його штабі працюють Олег Гусєв та Сергій Федоров.

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Ще один ймовірний кандидат — головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков. Саме він зробив українську збірну чемпіонами світу. Та сам Петраков заявляв, що не дуже прагне працювати у клубному футболі, коли йому наказують президенти клубу. Але якщо надійде пропозиція з "Динамо", чи зможе він відмовитися?



Олександр Петраков

Без роботи зараз і Рауль Ріанчо. Він вже працював в "Динамо", коли там головним тренером був Сергій Ребров.

Є й більш неймовірні варіанти. Серед них Жозе Моуріньо. Та навряд чи португалець погодиться очолити український клуб. У "Динамо" не ті фінансові можливості, які вимагає Моуріньо.

Доволі неочікуваний варіант — Свен-Йоран Ерікссон. Була інформація, що швед влітку хотів очолити "Зорю", але в луганському клубі відмовилися від такої затії. Натомість "Динамо" йому підходить більше. Тут і інфраструктура, і сам клуб на високому рівні. Так ще й грає в єврокубках.

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Є ще чимало інших кандидатів. Хоча Мірча Луческу тут навряд чи доречний, попри усі намагання румунських ЗМІ влаштувати його на роботу в "Динамо". Та перед ними усіма буде стояти одне завдання — повернути "Динамо" на високий рівень. При цьому що тренер отримає навіть час на підготовку. Адже наступну гру кияни проведуть аж 24 серпня, коли вдома приймуть "Олімпік". Але після цього на "Динамо" очікує виїзд до "Зорі", а згодом знову перерив через матчі збірних.