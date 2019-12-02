Хто отримає "Золотий м'яч"? Опитування

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Хто отримає "Золотий м'яч"? Опитування / news.sportbox.ru

2 грудня буде названо володаря "Золотого м'яча" за версією журналу France Football. Церемонія нагородження відбудеться у Парижі (Франція). Початок церемонії о 21:30 за київським часом.

Головними претендентами на нагороду є лідер "Барселони" Ліонель Мессі, центрбек "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк та зірка "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

До слова: Золотий м'яч 2019: букмекери назвали ім'я ймовірного переможця

На думку букмекерів, найбільше шансів виграти нагороду найкращого футболіста сезону має ван Дейк. У минулому сезоні нідерландець з "Ліверпулем" виграв Лігу чемпіонів.

Однак ряд ЗМІ опублікували результати голосування, згідно з яким переможцем став Ліонель Мессі. Цей "Золотий м'яч" може стати для Лео рекордним шостим.

Окрім "Золотого м'яча", 2 грудня буде вручена нагорода найкращому гравцеві у віці до 21 року – трофей Копа, а також вперше буде вручено приз імені Льва Яшина, який дістанеться найкращому воротареві світу.

Результати церемонії – читайте на сайті Спорт24.

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Опитування 24
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