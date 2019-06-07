Хто переможе у матчі Україна – Сербія: опитування

У п'ятницю, 7 червня, збірні України та Сербії зіграють матч кваліфікації на Чемпіонат Європи 2020. Пропонуємо читачам Спорт24 назвати переможця матчу.

Збірні України та Сербії до цього грали між собою тричі. І у всіх трьох матчах перемогу здобули українці із загальним рахунком 5:0.

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Та у матчі на "Арені Львів" українці не будуть фаворитами. Букмекери оцінюють шанси обох команд як рівні (з незначною перевагою на користь українців).

При цьому обидві збірні зазнали втрат перед матчем. За українців не зіграє Андрій Ярмоленко, який так і не надбав необхідної форми. У сербів – Сєргєй Мілінковіч-Савіч.

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Пропонуємо вам дати відповідь на питання: як закінчиться матч між збірними України та Сербії.