Хто повинен очолити "Динамо" після відставки Олександра Хацкевича? Опитування

Київське "Динамо" після провального початку нового сезону прогнозовано залишилося без головного тренера. Нерви президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса не витримали й співпрацю з білорусом Олександром Хацкевичем було припинено. Хто ж повинен очолити "Динамо"?

Влітку "Динамо" офіційно перепідписало контракт з Олександром Хацкевичем. Угода між сторонами була укладена терміном на два роки.

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ЗМІ повідомляли про те, що в контракті білоруського тренера міг бути пункт про те, що він покине "Динамо", якщо не виведе команду в груповий етап Ліги чемпіонів. Ймовірно, що пункт таки мав місце, оскільки "Динамо" дійсно попрощалося з 45-річним тренером після того, як він не вивів команду в Лігу чемпіонів.

Кандидатами на заміну Хацкевича ЗМІ називали Їндржиха Трпишовського, Адама Навалку, шведа Свена-Йорана Ерікссона, Олексія Михайличенка, Юрія Калитвинцева та Юрія Вернидуба.

Ймовірними наступниками Хацкевича можуть бути Юрій Мороз (тренер "Динамо" U-21) та Вісенте Гомес. Обидва давно в структурі клубу й підготували багатьох молодих футболістів у київській команді.

Екзотичним варіантом залишається Мірча Лучеку, однак його пов'язують з московським "Динамо". Давно не працював тренером Мирон Маркевич. Претендентом на тренерське крісло може бути й Сергій Ребров, "Ференцварош" якого також вилетів з Ліги чемпіонів.

"Динамо" обіцяло, що вже найближчим часом повідомить про те, хто очолюватиме команду.