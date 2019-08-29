Ван Дейк став найкращим гравцем минулого сезону

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Хто кращий гравець сезону від УЄФА: Роналду, Мессі, ван Дейк
Вірджил Ван Дейк / Фото з відкритих джерел

У четвер, 29-го серпня, у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. У рамках цієї церемонії було визначено найкращого футболіста Європи минулого сезону. Ним став Вірджил Ван Дейк.

Футболіст "Ліверпуля" Вірджил Ван Дейк у голосуванні випередив знаменитих нападинків Ліонеля Мессі ("Барселона") та Кріштіану Роналду ("Ювентус").

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Також нідерландський футболіст був визнаний найкращим захисником минулого сезону за версією УЄФА.

У попередньому сезоні разом з "Ліверпулем" Ван Дейк виграв Лігу чемпіонів. У фіналі "червоні" перемогли "Тоттенхем".

Разом зі збірною Нідерландів Вірджил дійшов до фіналу Ліги націй, однак програв Португалії.

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Теги: Спорт Футбол ФК Ліверпуль Ювентус ФК Барселона Новини Спорту УЄФА Кріштіану Роналду Ліонель Мессі
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