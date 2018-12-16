Хто став найкращим молодим футболістом за підсумками 2018 року: опубліковано рейтинг

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Найкращі молоді футболісти за підсумками 2018 року
Найкращі молоді футболісти за підсумками 2018 року / 24 канал

Номінація "Золотий талант" оприлюднила список футболістів, яких вважають найкращими гравцями України у 2018 році. Переможцем у цій номінації став динамівець Віктор Циганков, після нього йде карпатівець Мар'ян Швед, а третє місце посів ще один динамівець Микола Шапаренко.

Варто наголосити, що Циганков зібрав 37% голосів тренерів, відомих в минулому футболістів і спеціалізованих футбольних видань і зрештою на 168 очок випередив найближчого переслідувача у номінації "Золотий талант".

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Мова про Мар’яна Шведа, який влітку із львівських "Карпат" перебереться до шотландського "Селтіка". Своєрідну бронзу у голосуванні "Золотий Талант" завоював ще один динамівець Микола Шапаренко.

Зрештою топ-10 сумарного рейтингу року, складеного після підсумовування всіх показників за вісім місяців, виглядав так:

  1. Віктор Циганков (Динамо) – 1944 бали,
  2. Мар'ян Швед (Карпати) – 1257,
  3. Микола Шапаренко (Динамо) – 967,
  4. Володимир Шепелєв (Динамо) – 396,
  5. Олександр Пихаленок (Маріуполь) – 262,
  6. Олексій Гуцуляк (Карпати) – 166,
  7. Олександр Тимчик (Зоря) – 111,
  8. Назарій Русин (Динамо) – 91,
  9. Богдан Михайличенко (Зоря) – 83,
  10. Василь Кравець (Луго) – 68.

Що таке премія "Золотий талант"?  Це унікальна загальнонаціональна премія для молодих українських футболістів. Переможці визначаються за підсумками календарного року в двох вікових категоріях – U-21 (гравці, яким за станом на кінець року виповнилося не більше 21 років) і U-19 (гравці, яким за станом на кінець року виповнилося не більше 19 років). Річний рейтинг формується на основі щомісячних опитувань тренерів, директорів спортивних шкіл, експертів, журналістів, уболівальників. В кінці року проводиться підсумкове голосування, до якого учасники приходять з бонусними балами (за успіхи в щомісячних опитуваннях). Номінація проводиться вже шостий рік.

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Теги: Футбол Спорт Мар'ян Швед Віктор Циганков
Джерело: 24 канал
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