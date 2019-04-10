Ентоні "Мільйон доларів" Кролла – хто такий наступний суперник Василя Ломаченка

Василь Ломаченко в ніч на суботу 12 квітня захищатиме свої титули чемпіона світу проти досвідченого британського боксера Ентоні Кролли. Представляємо у матеріалі Спорт24 чергового суперника українця.

Ентоні Кролла. Коротка біографія

Народився 16 листопада 1986 року у Манчестері.

Зріст 174 сантиметрів.

Робоча рука – права.

Чемпіон світу у легкій вазі (версія WBA, 2015 — 2016)

Кількість боїв – 43. 34 перемог (13 нокаутом), 6 поразок, 3 нічиї.

Прізвисько: Мільйон доларів

Початок професійної кар’єри

Ентоні Кролла розпочав професійну кар’єру у 19 років. У Манчестері британець переміг земляка Абдула Рашида рішенням суддів. Через два місяці уже 20-річний Кролла технічним нокаутом здолав поляка Аріеля Краснопольського. У 2007 році він провів ще чотири бої й всі виграв. Поєдинки відбувалися тільки у Британії.

У 2008 році в його активі сім двобоїв. За цей період Кролла вперше боксував за межами рідної країни. У січні в Дюссельдорфі (Німеччина) він нокаутував поляка Томаша Кветеня. У квітні Кроллу чекала перша поразка. У Болтоні він програв сирійському боксеру Юсеффу аль-Хаміді. У наступному році Кролла ще чотири рази виходив у ринг і тричі переміг при одній поразці.

Перші титули

У 2010 році Ентоні Кролла здобув перший титул, хоч і не такий престижний. У жовтні він технічним нокаутом здолав земляка Енді Морріса за титул BBBofC у другій напівлегкій вазі. А вже у лютому в поєдинку за вакантний титул British lightweight title Кролла переміг Джона Вотсона. У сьомому раунді Ентоні здобув перемогу технічним нокаутом.

Восени Кролла захистив титул, але навесні 2012-го втратив його, програвши Деррі Метьюсу технічним нокаутом. У грудні 2012-го британець знову повернув титул.

У 2013 році справи Кролли пішли вгору. У січні він переміг Гевіна Різа за титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO у легкій вазі. Кролла здобув перемогу рішенням суддів. Після цього Ентоні тричі захистив свій титул.

Кролла – чемпіон світу

Перший бій світового значення Кролла провів 18 липня 2015 року проти Дарлейса Переса. Це був третій захист поясу для колумбійського боксера. За 12 раундів боксери так і не змогли виявити сильнішого. Суддівські записки показали нічию.

21-го листопада боксери знову зустрілися у Манчестері – рідному місті Кролли. Цього разу Ентоні зумів здолати свого опонента за 5 раундів. Ентоні нокаутував Переса й здобув титул.

У травні 2016-го Кролла захистив титул, однак вже у серпні втратив його. Ентоні програв Хорхе Лінаресу, який у 2018 році був битий Ломаченком. Ентоні поступився Хорхе за рішення суддів у бою, де також на кону був вакантний пояс The Ring у легкій вазі. Кролла мав десятиматчеву безпрограшну серію.

У червні 2017-го боксери знову зустрілися у ринзі, проте британець не зумів відвоювати титул. Лінарес після цього двічі захистив пояс WBA, але згодом програв його Ломаченку.

Після поразки Лінаресу Кролла провів три поєдинки й всі виграв рішенням суддів. Саме це дозволило йому отримати шанс битися проти Василя Ломаченка не тільки за пояс WBA і The Ring, але й за WBO.

Що далі?

За боксерськими мірками Кролла досвідчений боксер, але на пенсію йому виходити очевидно, що ще рано. Наприклад, Ломаченку 31 рік і він тільки розпочав свій шлях у професіоналах. Кролла нестабільний боксер і не хапає зірок з неба. Він типовий британський забіяка, який живе від бою до бою.

Двобій з Ломаченком це шанс для Кролли не тільки здобути титули, але й заявити про себе, мовляв, рано мене списувати з рахунків. У будь-якому Кролла проведе ще мінімум один бій після поєдинку з українцем. Британець мріє виграти титул і захистити його в рідному Манчестері. З титулом, чи без, але Кролла стовідсотково ще вийде в ринг у Манчестері.

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