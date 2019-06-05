Хто виступатиме в УПЛ наступного сезону: в організації виступили з заявою

В Україні ще не закінчився футбольний сезон. Команди грають перехідні матчі за право виступити в УПЛ наступного сезону. Але крім спортивного принципу, склад команд УПЛ на наступний сезон може бути сформований і на кабінетному рівні.

Річ у тому, що донецький "Олімпік" може не отримати атестат на участь в УПЛ на наступний сезон. Відтак його місце мала б зайняти одна з команд, яка розмістилася після них – львівські "Карпати" або ж одеський "Чорноморець". Хоча деякі ЗМІ повідомляють, що залишитися в УПЛ може й "Арсенал-Київ", попри те, що "каноніри" зайняли останнє місце у турнірній таблиці та напряму вилетіли в Першу лігу.

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Варто зазначити, що рішення про склад учасників УПЛ приймається на загальних зборах клубів. Тож в УПЛ заявили, що поки ніякого рішення не прийнято.

"Відповідно до статуту УПЛ та регламенту змагань, питання про склад учасників УПЛ на сезон 2019/20 буде вирішено загальними зборами учасників УПЛ після завершення поточного сезону. Таке рішення буде прийнято виходячи з результатів чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 та результатів процедури атестації футбольних клубів, у тому числі з урахуванням остаточного рішення компетентних органів УАФ щодо атестата ФК "Олімпік" на право участі у змаганнях УПЛ", – йдеться в заяві на сайті УПЛ.

Варто додати, що вже відбулися перші перехідні матчі за право виступити в УПЛ. Львівські "Карпати" зіграли внічию 0:0 з луцькою "Волиню". Внічию закінчився і матч між одеським "Чорноморцем" та "Колосом" з Ковалівки.