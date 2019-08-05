IBF санкціонувала бій Дерев'янченко – Головкін за вакантний пояс у середній вазі

Міжнародна боксерська федерація (IBF) санкціонувала проведення титульного бою в середній вазі між Сергієм Дерев'янченко (13-1, 10 КО) і Геннадієм Головкіна (39-1-1, 35 КО).

Відповідне рішення було прийнято ввечері 5 серпня. Про це повідомляє інсайдер Ден Рафаель.

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Раніше Спорт 24 писав, що Дерев'янченко хоче отримати не менше 5,5 млн доларів за бій проти Головкіна.

Дерев'янченко раніше не заробляв за бій більше, аніж 500 тисяч доларів. Відтак, його ймовірний бій за титул IBF принесе Сергію найбільший заробіток.

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая. Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF. На цей момент Дерев'янченко офіційно ще не має суперника.

Очікується, що Сергій проведе бій проти колишнього чемпіона світу казахстанця Геннадія Головкіна. Однак казахстанський боксер у 2018 році офіційно був позбавлений титулу чемпіона світу в середній вазі за версією IBF.

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Він, як Альварес, відмовився проводити поєдинок з обов'язковим претендентом Дерев'янченком. Таким чином, титул IBF був оголошений вакантним.

27-го жовтня 2018 року Дерев'янченко програв Даніелю Джейкобсу в поєдинку за пояс IBF. Джейкобс згодом програв пояс Альваресу. Однією з причин, чому Альварес не хотів битися з українцем було те, що Сергій програв Джейкобсу.