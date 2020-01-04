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Ібрагімович забив гол у першому матчі за "Мілан": відео

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Златан Ібрагімович / twitter.com/acmilan

Шведський нападник Златан Ібрагімович відзначився голом у першому ж матчі після повернення у "Мілан". Швед забив у товариській грі.

"Мілан" у товариському матчі розгромив клуб "Роденс" з рахунком 9:0.

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Один з м'ячів у складі "россонері" забив шведський нападник Златан Ібрагімович, який недавно був представлений як гравець "Мілану".

38-річний форвард відіграв у зустрічі перший тайм.

Відео дій Ібрагімовича

Як відомо, Ібрагімович виступав за "Мілан" у 2010-2012 роках. У середу, 2 січня, Златан офіційно повернувся у "Мілан".

Сторони уклали контракт до кінця сезону 2019/2020.

Очікується, що Златан потрапить у заявку на матч "Мілана" проти "Сампдорії" 6 січня, але вдруге дебютує за "россонері" в офіційній грі тільки 15 числа.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Мілан
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