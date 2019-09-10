Ібрагімовічу встановлять пам'ятник в його рідному місті

Шведському нападнику Златану Ібрагімовічу встановлять пам'ятник ще за його життя. Зроблять це в його рідному місті – Мальме.

Відкриття пам'ятника заплановано на 8 жовтня. Він буде висотою в 2,7 метра, а важити він буде 500 кілограмів. Очікується, що сам Златан Ібрагімовіч приїде на відкриття.

Забіяка: Скандальний Ібрагімовіч зламав вилицю супернику в матчі MLS

Пам'ятник планують встановити на площі між старим та новим стадіоном "Мальме", де і розпочинав кар'єру шведський нападник. Згодом у його кар'єрі були "Аякс", "Ювентус", "Інтер", "Барселона", ПСЖ та "Лос-Анджелес Гелексі".

Варто додати, що прижиттєвий пам'ятник встановили й іншому колишньому гравцеві "Лос-Анджелес Гелексі" – Девіду Бекхему. Однак його пам'ятник перед стадіоном у Лос-Анджелесі.

До слова. вболівальники "Динамо" зможуть побачити цей пам'ятник наживо. Кияни зіграють проти "Мальме" у груповому етапі Ліги Європи. Матч запланований на 28 листопада.

До слова: Став відомий календар матчів "Динамо" у Лізі Європи