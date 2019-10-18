Ідея підпорядкування професійного боксу ФБУ – абсурдна, – Олександр Красюк

Федерація боксу України направила офіційний лист за підписом президента ФБУ Володимира Продивуса в Міністерство молоді та спорту з проханням ліквідувати "професійний бокс" як окремий вид спорту та видалити його з Реєстру визнаних видів спорту в Україні. Генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк розповів про своє ставлення щодо цієї ініціативи.

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– Олександре, як гадаєте, чому саме зараз у ФБУ виникла ідея підпорядкувати собі професійний бокс?

– Для того, аби з’ясувати причини такого кроку, потрібно проаналізувати стосунки між професійними боксерськими федераціями та Міжнародною боксерською асоціацією (АІБА), яка займається любительським боксом. Деякий час тому АІБА вийшла з пропозицією імплементації професійної ліги. Вони запустили напівпрофесійну лігу, потім індивідуальну професійну, ініціювали створення такого собі конгломерату і, робили не дуже вдалі спроби підім’яти під себе світовий професійний бокс.

Мотив очевидний: АІБА курує аматорський бокс. Всі чемпіони світу серед професіоналів за останні 30-40 років проявили себе і в аматорському боксі. Через 5-7 років олімпійські чемпіони стають зірками професійного боксу та отримують доступ до значних фінансів. Любительський бокс фінансується державою, а національні федерації витрачають кошти на підготовку боксерів. Вони отримують чемпіонів, грамоти, нагороди і премії, а боксер, ставши олімпійським чемпіоном чи призером, йде в професіонали, щоб досягнути фінансового успіху й облаштувати своє життя. Саме цей факт є внутрішнім мотивом, йде мова про комерційну складову. На думку функціонерів аматорського боксу, це можливо. Але досвід показує, що професійний бокс і олімпійський, вибачте за штамп – два різні види спорту. Це стверджують усі: від аналітиків до боксерів. Те, що схоже – рукавички та ринг, а решта відрізняється.

– Тим часом ФБУ продовжує вважати що професійний бокс – це просто комерційний напрямок боксу. Суттєвих відмінностей немає.

– Якщо професійного боксу не існує, то куди йдуть олімпійські чемпіони і де вони стають чемпіонами далі? В якому виді спорту чемпіонські пояси завоювали Моххамед Алі, Майк Тайсон, Леннокс Льюїс, Флойд Мейвезер, Менні Пакьяо? За великим рахунком, аматорський бокс – це плацдарм для переходу в професійний бокс.

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– ФБУ дорікає, що Ліга професійного боксу України не співпрацює з жодною міжнародною федерацією, яка має бути внесена до списку міжнародних спортивних організацій. Цей докір має підстави?

– Про які федерації йде мова? Якщо про олімпійські, то до чого тут професійний бокс? А що стосується міжнародних федерацій, їх у професійному боксі чотири. Якщо ми зупинимо на вулиці десятьох людей і спитаємо, що їм більш відомо – WBC, WBO, WBA, IBF чи АIBA, мабуть, дев'ять із десяти назвуть організації з професійного боксу. Хоча б тому, що вони найчастіше згадувані. А щодо інтеграції Ліги професійного боксу України, то з 2005 року на всіх конвенціях чотирьох провідних професійних боксерських організацій вона присутня. Або в особі віцепрезидента Аліни Шатернікової, або в особі президента ЛПБУ – Михайла Зав'ялова. Завжди хтось відвідує ці конвенції, щорічно сплачуються внески, відбувається звичайна щоденна рутинна робота. І буквально на цьому тижні Всесвітня боксерська рада (WBC) була визнана Міністерством молоді та спорту України як міжнародна федерація з розвитку професійного боксу.

Професійний бокс розвивається і про це чудово відомо в нашій країні. Віталій та Володимир Клички, Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик, Артем Далакян, Віктор Постол, Сергій Дзинзирук, Юрій Нужненко, Андрій Котельник, В’ячеслав Сенченко, Володимир Сидоренко – у нас великий перелік чемпіонів світу з професійного боксу. І є купа боксерів, які можуть приєднатися до цього чемпіонського списку. Тільки в нашій промоутерській компанії К2 Ukraine це Денис Берінчик, Олег Маліновський, Дмитро Митрофанов. Все працює.

– Можливо, ініціатива ФБУ має тільки фінансову складову: федерація просто хоче заробляти гроші на проведенні вечорів професійного боксу в Україні?

– Через некомпетентність може існувати така думка. Насправді в нашій країні сьогодні ніхто на цьому не заробляє. Провести боксерське шоу коштує недешево. Але Ліга професійного боксу України не має відношення до цього бюджету. Ліга є регулятивним органом, яка забезпечує державну функцію на спортивних змаганнях – присутність супервайзера, лікарів, суддів, "швидкої" і так далі.

– Ваш прогноз стосовно розвитку подій?

– Все залежить від учасників цього процесу. Вони працюють у цій сфері, і ці люди є основою для формування рішення. Поки що ж ця ідея здається настільки абсурдною, що мало хто із боксерів-професіоналів, промоутерів та менеджерів може повірити в неї.