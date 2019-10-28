Ігри нескорених завершилися у Китаї: результати українських спортсменів

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Українські воїни вибороли 33 медалі на Іграх нескорених у Китаї
Українські воїни вибороли 33 медалі на Іграх нескорених у Китаї / Міноборони

У китайському місці Ухані 27 жовтня завершилися Всесвітні ігри нескорених. За результатами змагань українські військовослужбовці посіли 10 місце у загальнокомандному заліку та вибороли 33 індивідуальні нагороди.

Загалом українські спортсмени вибороли 5 золотих медалей, 13 срібних і 15 бронзових, повідомляє Міністерство оборони України.

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Вибороти золоті медалі для України зуміли:

  • Наталія Прищепа – легка атлетика (біг на 800 метрів);
  • Ігор Рейзлін – фехтування (шпага, особистий залік);
  • Павло Коростильов – стрільба (великокаліберний пістолет на 25 метрів, особистий залік);
  • Наталія Кальниш, Леся Леськів та Анна Ільїна (гвинтівка на 50 метрів лежачи, командний залік);
  • Сергій Фролов — плавання (дистанція 1 500 метрів, вільний стиль).

ігри нескорених, результати українських військових
Таблиця виступів українських військових

Додому повертаються зі срібними медалями:

  • Сергій Смелик – легка атлетика (біг на 200 метрів);
  • Віктор Шумік – легка атлетика (спортивна ходьба на 20 кілометрів);
  • Анна Плотіцина – легка атлетика (біг на 100 метрів з бар'єрами);
  • Наталія Прищепа – легка атлетика (біг на 1 500 метрів);
  • Анна Рижикова – легка атлетика (біг на 200 метрів з бар'єрами);
  • Юлія Левченко – легка атлетика (стрибки у висоту);
  • Олег Колодій та Олександр Горшковозов – стрибки у воду (синхрон, трамплін 3 метри);
  • Олена Кивицька, Фейбі Бежура, Інна Бровко та Аліна Комащук – фехтування (шпага, командний залік);
  • Павло Коростильов – стрільба (швидкострільний пістолет на 25 метрів, особисте);
  • Наталія Кальниш, Леся Леськів та Анна Ільїна – стрільба (гвинтівка на 50 метрів, командний залік);
  • Денис Кесіль – плавання (дистанція на 200 метрів, батерфляй);
  • Сергій Фролов – плавання (дистанція 800 метрів, вільний стиль);
  • Василь Шуптар – вільна боротьба.

Ігри нескорених, результати українських військових
Загалом українські воїни вибороли 33 медалі

Крім того, ще 15 український воїнів-спортсменів вибороли "бронзу":

  • Сергій Будза – легка атлетика (спортивна ходьба на 50 кілометрів);
  • Анна Чубковцова – легка атлетика (біг на 100 метрів з бар'єрами);
  • Анастасія Бризгіна, Анна Рижикова, Катерина Климюк та Марія Миколенко – легка атлетика (естафета 4×400 метрів);
  • Ірина Геращенко – легка атлетика (стрибки у висоту);
  • Олег Колодій – стрибки у воду (трамплін 1 метр);
  • Юрій Цап, Олексій Стаценко, Роман Свічкар та Андрій Ягодка – фехтування (шабля, командний залік);
  • Фейбі Бежура, Олена Вороніна, Аліна Комащук та Юлія Бакастова – фехтування (шабля, командний залік);
  • Аліна Комащук – фехтування (шпага, особистий залік);
  • Марія Скора – дзюдо;
  • Віталій Матюшенко, Віталій Цьома, Андрій Бибко та Василь Гілянчук – військове п'ятиборство (смуга перешкод);
  • Олександр Петрів, Юрій Колесник та Павло Коростильов – стрільба (швидкострільний пістолет на 25 метр, командний залік);
  • Наталія Кальниш – стрільба (гвинтівка на 50 метрів);
  • Микита Коптєлов – плавання (дистанція 200 метрів, брас);
  • Сергій Фролов – плавання (дистанція 400 метрів вільний стиль);
  • Алла Белінська – боротьба.

Українські спортсмени на Іграх нескорених: дивіться фото

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Новини Спорту Міністерство оборони України Ігри нескорених Збройні сили України
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