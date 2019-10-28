Ігри нескорених завершилися у Китаї: результати українських спортсменів
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У китайському місці Ухані 27 жовтня завершилися Всесвітні ігри нескорених. За результатами змагань українські військовослужбовці посіли 10 місце у загальнокомандному заліку та вибороли 33 індивідуальні нагороди.
Загалом українські спортсмени вибороли 5 золотих медалей, 13 срібних і 15 бронзових, повідомляє Міністерство оборони України.
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Вибороти золоті медалі для України зуміли:
- Наталія Прищепа – легка атлетика (біг на 800 метрів);
- Ігор Рейзлін – фехтування (шпага, особистий залік);
- Павло Коростильов – стрільба (великокаліберний пістолет на 25 метрів, особистий залік);
- Наталія Кальниш, Леся Леськів та Анна Ільїна (гвинтівка на 50 метрів лежачи, командний залік);
- Сергій Фролов — плавання (дистанція 1 500 метрів, вільний стиль).
Таблиця виступів українських військових
Додому повертаються зі срібними медалями:
- Сергій Смелик – легка атлетика (біг на 200 метрів);
- Віктор Шумік – легка атлетика (спортивна ходьба на 20 кілометрів);
- Анна Плотіцина – легка атлетика (біг на 100 метрів з бар'єрами);
- Наталія Прищепа – легка атлетика (біг на 1 500 метрів);
- Анна Рижикова – легка атлетика (біг на 200 метрів з бар'єрами);
- Юлія Левченко – легка атлетика (стрибки у висоту);
- Олег Колодій та Олександр Горшковозов – стрибки у воду (синхрон, трамплін 3 метри);
- Олена Кивицька, Фейбі Бежура, Інна Бровко та Аліна Комащук – фехтування (шпага, командний залік);
- Павло Коростильов – стрільба (швидкострільний пістолет на 25 метрів, особисте);
- Наталія Кальниш, Леся Леськів та Анна Ільїна – стрільба (гвинтівка на 50 метрів, командний залік);
- Денис Кесіль – плавання (дистанція на 200 метрів, батерфляй);
- Сергій Фролов – плавання (дистанція 800 метрів, вільний стиль);
- Василь Шуптар – вільна боротьба.
Загалом українські воїни вибороли 33 медалі
Крім того, ще 15 український воїнів-спортсменів вибороли "бронзу":
- Сергій Будза – легка атлетика (спортивна ходьба на 50 кілометрів);
- Анна Чубковцова – легка атлетика (біг на 100 метрів з бар'єрами);
- Анастасія Бризгіна, Анна Рижикова, Катерина Климюк та Марія Миколенко – легка атлетика (естафета 4×400 метрів);
- Ірина Геращенко – легка атлетика (стрибки у висоту);
- Олег Колодій – стрибки у воду (трамплін 1 метр);
- Юрій Цап, Олексій Стаценко, Роман Свічкар та Андрій Ягодка – фехтування (шабля, командний залік);
- Фейбі Бежура, Олена Вороніна, Аліна Комащук та Юлія Бакастова – фехтування (шабля, командний залік);
- Аліна Комащук – фехтування (шпага, особистий залік);
- Марія Скора – дзюдо;
- Віталій Матюшенко, Віталій Цьома, Андрій Бибко та Василь Гілянчук – військове п'ятиборство (смуга перешкод);
- Олександр Петрів, Юрій Колесник та Павло Коростильов – стрільба (швидкострільний пістолет на 25 метр, командний залік);
- Наталія Кальниш – стрільба (гвинтівка на 50 метрів);
- Микита Коптєлов – плавання (дистанція 200 метрів, брас);
- Сергій Фролов – плавання (дистанція 400 метрів вільний стиль);
- Алла Белінська – боротьба.
Українські спортсмени на Іграх нескорених: дивіться фото
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