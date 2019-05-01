Ікер Касільяс переніс інфаркт під час тренування, його терміново госпіталізували

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Ікер Касільяс
Ікер Касільяс

Воротар "Порту" Ікер Касільяс був госпіталізований після того, як під час тренування у нього стався серцевий напад.

За повідомленням офіційного сайту "Порту", 37-літньому Ікеру Касільясу стало погано під час тренування. Його одразу госпіталізували, діагностувавши у нього інфаркт міокарда. Йому довелося зробити катетеризацію (процес введення катетера).

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Воротар перебуває у лікарні, але його життю вже ніщо не загрожує. Однак навряд чи футболіст повернеться на поле у цьому сезоні.

У сезоні 2018-2019 Ікер Касільяс зіграв у 42 матчах за "Порту". До португальського клубу голкіпер перейшов у 2015 році з мадридського "Реалу", за який провів понад 500 матчів. Зі збірної Іспанії воротар двічі ставав чемпіоном Європи (у 2008 та 2012 роках) та чемпіоном світу (2010 рік). 

 

 

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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