Інгулець – Карпати: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубка України

У неділю, 7 квітня, "Інгулець" приймає львівські "Карпати". Це матч чвертьфіналу Кубка України. Онлайн-трансляція поєдинку на сайті Спорт24.

Спочатку матч мав відбутися у селищі Петрове, де виступає "Інгулець". Однак місцевий стадіон вміщує лише близько 1700 глядачів. У той час як гра викликала підвищений інтерес серед вболівальників. Тож матч перенесли до Олександрії на стадіон "Ніка".

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Матч розпочнеться о 14:00. Переможець цієї зустрічі вийде в півфінал Кубка України.

Паралельно з цим матчем відбувається ще один – "Львів" приймає "Зорю".

Відеотрансляція матчу Інгулець – Карпати