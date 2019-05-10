"Інгулець" у стилі "Тоттенхема" здобув перемогу перед матчем з "Шахтарем": відео

У 28 турі Першої ліги чемпіонату України "Інгулець" вдома обіграв "Оболонь-Бровар" з рахунком 3:2.

Інгулець – Оболонь-Бровар 3:2

Голи: Акименко, 73, Кучеренко, 85, Козак, 90+2 – Кузін, 21, Мединський, 33

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Після першого тайму команда з Петрово поступалася 0:2, проте в другому таймі зуміла змінити хід гри і вирвати перемогу.

"Інгулець" не міг забити до 73-ї хвилини, але потім понеслася: голи Акименка та Кучеренка, видалення у "Оболоні-Бровара" на 91-й, переможний гол на 92-й.

До слова, футболістам "Інгульця" вдався камбек "Тоттенхема" у матчі проти "Аякса" в півфіналі Ліги чемпіонів, тільки англійцям знадобилася 41 хвилина на три голи, а петрівцям – всього 19.

Нагадаємо, вже 15 травня в Запоріжжі на "Славутич-Арені" "Інгулець" зіграє в фіналі Кубка України проти донецького "Шахтаря".

Відео голів та огляд матчу Інгулець – Оболонь-Бровар

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