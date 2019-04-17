Інгулець – Зоря: онлайн-трансляція матчу Кубка України

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Інгулець – Зоря дивитися онлайн матч 17 квітня 2019 - трансляція 1/2 Кубка України
Інгулець – Зоря дивитися онлайн

Дещо неочікуваний учасник півфіналу Кубка України – першоліговий "Інгулець" – за право виступити у фіналі позмагається з луганською "Зорею". Матч між командами у селищі Петрове відбудеться у середу, 17 квітня. Онлайн матчу – на сайті Спорт24.

Матч між "Інгульцем" та "Зорею" розпочнеться о 16:00. Федерація футболу України дозволила провести матч у селищі Петрове, де стадіон вміщує дещо більше 2 тисяч глядачів. Однак через це перенесли початок матчу.

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Варто зазначити, що президент "Інгульця" Олександр Поворознюк обіцяв не випустити команду на гру, якщо б матч перенесли з Петрового. Хоча чвертьфінальний поєдинок проти "Карпат" клуб провів в Олександрії.

Онлайн-трансляція матчу Інгулець – Зоря

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Зоря
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