Іноземний тренер відвідає Київ, щоб домовитися про контракт з "Динамо"

Київське "Динамо", яке влітку може змінити головного тренера, начебто перебуває на вирішальний стадії переговорів з можливим майбутнім наставником, який замінить білоруса Олександра Хацкевича.

Як повідомляє Sport Arena, потенційний тренер киян найближчим часом планує прибути у Київ і повинен бути присутнім на матчі киян зі "Львовом".

Читайте також: Головного тренера "Динамо" Хацкевича сватають в російський клуб

За повідомленням ресурсу, потенційний тренер "Динамо" – іноземець. Якщо переговори пройдуть успішно, про призначення нового наставника клубу має бути оголошено після останнього туру чемпіонату та закінчення терміну контракту нинішнього головного тренера Олександра Хацкевича.

Серед іноземних спеціалістів у пресі називали ім'я колишнього тренера збірної Англії з футболу шведа Свена-Йорана Ерікссона. Також кандидатами на пост головного тренера киян є спортивний директор клубу Олексій Михайличенко та Юрій Калитвинцев.

Напередодні "Динамо" зіграло 30-й тур чемпіонату України проти "Шахтаря". Команди розійшлися миром у Харкові. Після матчу Олександр Хацкевич, спілкуючись з пресою, розповів, що влітку клуб планує підсилитись новими футболістами.