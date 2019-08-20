Іноземці "Динамо" відвідали Чорнобиль: Ми відчули атмосферу катастрофи й побачили лякаючі речі

Данський легіонер "Динамо" Міккель Дуелунд поділився враженнями від відвідин Чорнобиля. Зону відчуження Дуелунд відвідав разом з уругвайцем Карлосом Де Пеною.

Данський футболіст зізнався, що в Чорнобилі йому було дуже моторошно.

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Це був неймовірний досвід. Там відбулися жахливі події в минулому. Я давно знаю про Чорнобиль і хотілося побувати там. Хочу відзначити, що в Чорнобилі дуже моторошно. Ми відчули атмосферу катастрофи й побачили лякаючі речі,

– цитує Дуелунда сайт "Динамо".

Також данський півзахисник заявив, що в майбутньому планує відвідати інші українські міста.

Поки що хочу зупинитися на Києві. Чорнобиля нам вистачило. Але загалом мені подобається дізнаватися більше про Україну. Тому, у планах на майбутнє – відвідати інші українські міста,

– резюмував Міккель.

Дуелунд перейшов у "Динамо" влітку 2018 року. Через чисельні травми Міккель зіграв за "біло-синіх" тільки 13 матчів. У його активі гол та результативна передача.

Що відомо про аварію на Чорнобильській АЕС?В ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять, що розташоване в Київській області, відбулась техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора відбулось два теплових вибухи та подальше руйнування четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.



Реактор був повністю зруйнований, а в повітря викинуло велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух, потужністю 300 Хіросім, замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де було виявлено радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація.



З Київської області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб, а за офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.



Чорнобиль у цифрах: інфографіка 24 каналу